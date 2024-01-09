Bangladeş\'teki Arakanlı Müslümanların yaşadığı kamp yangında zarar gördü

Bangladeş'in Cox's Bazar şehrinde Arakanlı Müslümanların yaşadığı kampta cumartesi gece yarısı yangın çıktı. İHH İnsani Yardım Vakfı, yangında bin 200 yerleşim yerinin kısmen ya da tamamen yandığını ve yaklaşık 7 bin kişinin evsiz kaldığını duyurdu.

Bangladeş'in güneyindeki Cox's Bazar'da bulunan dünyanın en büyük mülteci kampı Kutupalong'da bulunan 5 numaralı kampta çıkan yangın, kuvvetli rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü. Mart 2023'te de büyük bir yangının olduğu kampta insani yardıma ihtiyaç duyulduğunu bildiren İHH, acil yardım çalışmalarına başladığını duyurdu. Çalışmanın ilk etabında 2 bin aileye sıcak yemek ve bin 393 aileye battaniye ve kıyafet desteği verilmesi planlandı.

Arakanlı Müslümanlar, mevsim soğuklarından yoğun bir şekilde etkilenirken, binlerce aile başta gıda, hijyen, kıyafet ve battaniye olmak üzere pek çok insani yardıma ihtiyaç duyuyor.