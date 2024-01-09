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Bangladeş'teki Arakanlı Müslümanların yaşadığı kamp yangında zarar gördü - Son Dakika
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Bangladeş'teki Arakanlı Müslümanların yaşadığı kamp yangında zarar gördü

Bangladeş'in Cox's Bazar şehrinde bulunan Arakanlı Müslümanların yaşadığı kampta çıkan yangında bin 200 yerleşim yerinin kısmen ya da tamamen yandığı ve yaklaşık 7 bin kişinin evsiz kaldığı bildirildi. İHH İnsani Yardım Vakfı, acil yardım çalışmalarına başladığını duyurdu ve ilk etapta 2 bin aileye sıcak yemek ve bin 393 aileye battaniye ve kıyafet desteği verileceği planlandı. Arakanlı Müslümanlar, mevsim soğuklarından etkilenirken, pek çok insani yardıma ihtiyaç duyuyor.

Bangladeş\'teki Arakanlı Müslümanların yaşadığı kamp yangında zarar gördü
09.01.2024 - 12:26,
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Bangladeş'in Cox's Bazar şehrinde Arakanlı Müslümanların yaşadığı kampta cumartesi gece yarısı yangın çıktı. İHH İnsani Yardım Vakfı, yangında bin 200 yerleşim yerinin kısmen ya da tamamen yandığını ve yaklaşık 7 bin kişinin evsiz kaldığını duyurdu.

Bangladeş'in güneyindeki Cox's Bazar'da bulunan dünyanın en büyük mülteci kampı Kutupalong'da bulunan 5 numaralı kampta çıkan yangın, kuvvetli rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü. Mart 2023'te de büyük bir yangının olduğu kampta insani yardıma ihtiyaç duyulduğunu bildiren İHH, acil yardım çalışmalarına başladığını duyurdu. Çalışmanın ilk etabında 2 bin aileye sıcak yemek ve bin 393 aileye battaniye ve kıyafet desteği verilmesi planlandı.

Arakanlı Müslümanlar, mevsim soğuklarından yoğun bir şekilde etkilenirken, binlerce aile başta gıda, hijyen, kıyafet ve battaniye olmak üzere pek çok insani yardıma ihtiyaç duyuyor.

Kaynak: DHA
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