Barmer Başkanı Straub, zayıflama iğnelerinde diyet-spor şartına karşı çıktı - Son Dakika
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Barmer Başkanı Straub, zayıflama iğnelerinde diyet-spor şartına karşı çıktı

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Barmer Başkanı Straub, zayıflama iğnelerinde diyet-spor şartına karşı çıktı
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Barmer Başkanı Christoph Straub, zayıflama iğnelerinin gelecekte yasal sağlık sigortası kapsamına alınabileceğini söyledi. Straub, ciddi obezite hastalarından iğne tedavisi öncesi diyet ve sporla kilo vermiş olma şartı aranmaması gerektiğini savundu.

Haber: İlhan Baba

(BERLİN) – Almanya'da obezite tedavisinde kullanılan zayıflama iğnelerinin yasal sağlık sigortaları tarafından karşılanması gündeme geldi. Barmer Sağlık Sigortası Başkanı Christoph Straub, bu ilaçların gelecekte sağlık sigortası kapsamına alınabileceğini belirterek, hastaların tedaviye başlamadan önce diyet ve spor yaparak kilo vermeyi denemiş olma şartına tabi tutulmaması gerektiğini söyledi.

Şu anda yaşam tarzına yönelik ilaçlar olarak değerlendirildikleri için yasal sağlık sigortaları tarafından karşılanmayan zayıflama iğneleri hakkında konuşan Straub, bu ilaçların obezite tedavisinde önemli bir seçenek olabileceğini ifade etti. Straub, "Zayıflama iğnelerinin de bir tedavi seçeneği olarak sağlık sigortası kapsamına alınacağını düşünüyorum" dedi. Ancak ilaçların karşılanmasının sağlık sistemine önemli bir mali yük getirebileceğine dikkat çekerek, fiyatların tedavinin sağladığı faydaya göre belirlenmesi gerektiğini vurguladı.

Straub, ciddi obezite sorunu yaşayan hastaların zayıflama iğnesi kullanabilmek için önceden diyet ve spor yoluyla kilo vermeyi denediklerini ve başarısız olduklarını kanıtlamak zorunda bırakılmamaları gerektiğini savundu.

Obezite nedeniyle yapılan cerrahi müdahalelerde de artık böyle bir ön koşul aranmadığını hatırlatan Straub, aynı yaklaşımın ilaç tedavisinde de uygulanması gerektiğini belirtti. Görüşünü kanser tedavisi üzerinden örneklendiren Straub, sigara içen bir hastanın bronş kanseri ameliyatı olabilmesi için önceden sigarayı bırakmasının şart koşulmadığını söyledi.

Almanya'da zayıflama iğnelerinin yasal sağlık sigortaları tarafından karşılanmasına ilişkin henüz genel bir uygulama bulunmadığını belirten Straub, zayıflama iğnelerinin herkes için uygun olmadığının da altını çizdi. Bu ilaçların yalnızca gerekli görülen hastalarda, doktor değerlendirmesi sonucunda kullanılması gerektiğini ifade etti.

Kaynak: ANKA
SağlıkDünyaSporSon Dakika

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