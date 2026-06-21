Başbakan Merz'den Hakaret Açıklaması - Son Dakika
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Başbakan Merz'den Hakaret Açıklaması

21.06.2026 22:23
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Merz, 'aptal' denmesinin suç oluşturmadığını ve Ceza Kanunu'nu yeniden tartışmaya açık olduğunu belirtti.

Haber: İlhan BABA

(BERLİN) – Almanya Başbakanı Friedrich Merz, kendisine "aptal" denilmesinin tek başına suç oluşturmadığını belirterek, siyasetçilere hakareti düzenleyen Ceza Kanunu'nun 188. maddesinin yeniden tartışılmasına açık olduğunu söyledi. Merz, başbakan olduktan sonra hakaret nedeniyle hiçbir kişi hakkında suç duyurusunda bulunmadığını söyledi.

Merz, hükümetin Açık Kapı Günü etkinliğinde vatandaşlarla bir araya geldi. Almanya Başbakanı Friedrich Merz, göreve geldiği günden bu yana siyasetçilere yönelik hakaretler nedeniyle artık hiçbir kişi hakkında suç duyurusunda bulunmadığını açıkladı. Bir dönem bu yola başvurduğunu ancak artık yapmadığını ifade eden Merz, birçok hakaret vakasının savcılıklar tarafından resen soruşturulduğunu, bu dosyaların sayısının kendisini de şaşırttığını söyledi. Kendisine yönelik eleştirilere karşı hassas olmadığını belirten Merz, "Birisi bana 'aptal' diyorsa bırakın desin. Ben aynı fikirde değilim ama bu tek başına bir suç teşkil etmez" ifadelerini kullandı. Merz, siyasetçileri hakarete karşı koruyan Alman Ceza Kanunu'nun 188. maddesinin yeniden tartışılmasına açık olduğunu dile getirdi.

Kendisi açısından sınırın kişisel eleştiri değil, devlet makamlarının itibarının hedef alınması olduğunu belirten Merz, "Devlet makamları zarar görmeye başladığı anda benim için eğlence biter. Bu artık ifade özgürlüğü değil, demokrasiye zarar vermektir" dedi. Başbakan Merz ayrıca, sosyal medyanın etkisiyle siyasi üslubun sertleştiğini ifade ederek, dijital ortamda da gerçek hayattaki saygı kurallarının geçerli olması gerektiğini söyledi.

Buna karşın Heilbronn Savcılığı'nda, Alman Ceza Kanunu'nun 188. maddesi kapsamında Başbakan Merz'e yönelik hakaret iddiasıyla yürütülen çok sayıda soruşturma bulunuyor. Facebook'ta kullanılan "Lügenfritz" (Yalancı Fritz) ifadesi nedeniyle bir yerel mahkemenin yüksek miktarda para cezası verdiği de hatırlatıldı. Merz'in siyasetçilere yönelik hakaret, iftira ve karalama suçlarına ilişkin 188. maddenin reforme edilmesi yönündeki tartışmalara açık olduğunu söylediği düzenleme, 2021 yılında aşırı sağcılık ve nefret suçlarıyla mücadele kapsamında ağırlaştırılmıştı.

Kaynak: ANKA

Politika, Medya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Başbakan Merz'den Hakaret Açıklaması - Son Dakika

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