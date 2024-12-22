Mehmet Uçum\'dan Orta Doğu\'ya yeni isim önerisi

Dünya

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Orta Doğu'ya yeni bir isim önerisinde bulundu. Sosyal medya üzerinden yayınladığı yazısında Orta Doğu isimlendirmesinin oryantalist olduğunu ifade eden Uçum, "Bir yenilik olarak Orta-Doğu yerine 'Merkez Afro- Avrasya' adıyla başlanabilir" dedi.

"SURİYE DEVRİMİ YENİ DÜNYA DÜZENİNE KAPI ARALAYABİLİR"

Uçum, şu ifadeleri kullandı: " Suriye'deki Halk Devrimi sadece Baas ve Esed diktatörlüğünü yani bu kanlı rejimi sona erdirmedi. Bu devrim Orta-Doğu'nun tamamını etkileyecek yeni bir sürecin başladığına da işaret ediyor. Suriye devrimiyle bölgede tetiklenen süreç, adil bir yeni dünya düzenine kapı aralayacak bir umudu da yeşertebilir.

"DAHA OBJEKTİF BİR İSME İHTİYAÇ VAR"

Belirtelim ki Orta-Doğu (Ortadoğu) adlandırması oryantalisttir. Bölgenin çeşitliliğini, tarihi ve kültürel zenginliğini göz ardı eder ve batının bu coğrafyaya bakış açısını yansıtır. Bu nedenleİsimlendirme çalışmasında alanın uzmanları ve akademisyenlere görev düşüyor.

"BÖLGENİN STRATEJİK ÖNEMİNİ DOĞRU BİR ŞEKİLDE İFADE EDER"

Bir yenilik olarak Orta-Doğu yerine 'Merkez Afro-Avrasya' adıyla başlanabilir. 'Merkez Afro-Avrasya' adı, coğrafi ve tarihsel bağlamda, bölgeye yönelik oryantalist yaklaşımlardan uzak daha tarafsız ve objektif bir isimlendirme sunar. Aynı zamanda bölgenin stratejik önemini, kültürel çeşitliliğini ve tarihsel rollerini de doğru bir şekilde ifade eder."