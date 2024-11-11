Başkan seçilen Trump'tan ilk atama - Son Dakika
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Dünya

Başkan seçilen Trump'tan ilk atama

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20 Ocak'ta göreve başlayacak olan ABD'nin Seçilmiş Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi olarak Elise Stefanik'i görevlendirdi.

11.11.2024 19:22
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ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump, ilk atamasını gerçekleştirdi. Trump, Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi olarak Temsilciler Meclisi üyesi Elise Stefanik'e görev verdi.

ABD basınında yer alan haberlere göre Trump, kararına ilişkin, "Elise inanılmaz derecede güçlü, sert ve akıllı bir 'Önce Amerika' savaşçısı." ifadelerini kullandı.

EN SADIK MÜTTEFİKLERİNDEN

Temsilciler Meclisi üyesi olan 40 yaşındaki Stefanik, uzun süredir Trump'ın Temsilciler Meclisi'ndeki en sadık müttefiklerinden biri olarak biliniyor. Stefanik, Trump'ın potansiyel başkan yardımcısı olarak görülen isimler arasında yer alıyordu.

New York'un taşrasında doğup büyüyen Stefanik, Harvard Üniversitesinden mezun olduktan sonra eski Başkan George W. Bush yönetiminde iç politika konseyinde ve özel kalem müdürünün ofisinde çalıştı. Stefanik, 2014'te 30 yaşındayken Kongre'ye seçilen ve daha sonra da Temsilciler Meclisi liderliğinde görev yapan en genç kadın oldu.

İSRAİL YANLISI AÇIKLAMALARIYLA ÖN PLANA ÇIKIYOR

ABD Kongresi Eğitim ve İş Gücü Komisyonunda 5 Aralık 2023'te düzenlenen "Kampüs Rektörlerini Sorumlu Tutmak ve Antisemitizmle Mücadele" başlıklı oturumda, üç üniversite başkanı, özellikle Cumhuriyetçi vekillerin, İsrail ile ABD yönetimine karşı kampüslerdeki öğrenci protestolarının "antisemitik" olduğu ve bu gösterilere izin verilmemesi gerektiği baskısıyla karşılaşmıştı.

İsrail yanlısı açıklamalarıyla öne çıkan Stefanik, oturumlarda rektörleri agresif şekilde sorgulamış ve devam eden baskılar sonrası Aralık 2023'te Harvard Üniversitesi Rektörü Claudine Gay ve Pensilvanya Üniversitesi Rektörü Liz Magill istifa etmişti. Rektörlerin istifasında rol oynayan Stefanik, Trump'ın övgüsünü kazanmıştı.

Başkan seçilen Trump\'tan ilk atama
Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Donald Trump, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Başkan seçilen Trump'tan ilk atama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Sudem melis:
    Trump Türkiye ye Ziyarete Gelme Sen Orada Kal ABD de 3 2 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    tramp yanına yakışmış buda doğru dur ha 3 0 Yanıtla
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