Üye Girişi
Basketbol maçında rakibin attığı kasti yumrukla beyin sarsıntısı geçirdi - Son Dakika

Basketbol maçında rakibin attığı kasti yumrukla beyin sarsıntısı geçirdi

12.11.2021 11:44

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde okullar arası basketbol maçında yaşanan olay korku yarattı. Bir pozisyon esnasında yere düşen genç kız, kenardaki annesinin "Ona vurmalısın" sözünü dinleyerek rakibine yumruk attı. Beyin sarsıntısı geçiren kız, acil olarak hastaneye kaldırıldı.

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki okullar arası maçta korku dolu anlar yaşadı. İki takımın kıyasıya mücadele ettiği anlarda genç bir kız arkadaşından gelen topu potaya gönderdi. Tam da bu sırada kendisini engellemek isteyen rakip takımın oyuncusunun müdahalesi sonucu yere yığıldı.

"ONA VURMALISIN" DİYE BAĞIRDI

Sahada mücadele devam ederken, çocukların aileleri de destek vermeye gelmişti. Ancak bir anne, centilmenliği teşvik edeceği yerde şiddeti teşvik ederek "Ona vurmalısın" diye bağırdı. Annesinin sözünü dinleyen genç kız da rakibini tek hamlede yere serdi.

HASTANELİK OLDU

Yediği yumrukla neye uğradığını şaşıran rakip takımın oyuncusu bir daha yerden kalkamadı ve saha içerisine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Tüm bu yaşanan anlar saniye saniye kameralara yansıdı. Olayın ardından videodaki anneye tepki yağdı.

Basketbol maçında rakibin attığı kasti yumrukla beyin sarsıntısı geçirdi

Amerika Birleşik Devletleri, okullar, Spor, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Basketbol maçında rakibin attığı kasti yumrukla beyin sarsıntısı geçirdi - Son Dakika Dünya


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri 11:44 Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri Son Dakika! dolar 9,98'le tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü 11:41 Son Dakika! dolar 9,98'le tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü TOGG, yeni modeli C segment sedanla ilgili çalışmalara başladı 11:24 TOGG, yeni modeli C segment sedanla ilgili çalışmalara başladı
Son Dakika! Bakan Elvan'dan döviz mesajı: Hükümetin ihracat için yüksek kur hedeflediğine yönelik yorumlar doğru değildir 11:10 Son Dakika! Bakan Elvan'dan döviz mesajı: Hükümetin ihracat için yüksek kur hedeflediğine yönelik yorumlar doğru değildir Menfeze düşen otomobilde hayatını kaybeden İrem öğretmen yasa boğdu 10:52 Menfeze düşen otomobilde hayatını kaybeden İrem öğretmen yasa boğdu Mehmet Metiner apar topar yayını terk etti 10:42 Mehmet Metiner apar topar yayını terk etti
Haluk Levent, Tüdanya'ya yardım eli uzattı 10:22 Haluk Levent, Tüdanya'ya yardım eli uzattı İhbar üzerine olay yerine giden gazeteciler, yerde yatan kadının aniden hareketlenmesi sonrası neye uğradığını şaşırdı 10:00 İhbar üzerine olay yerine giden gazeteciler, yerde yatan kadının aniden hareketlenmesi sonrası neye uğradığını şaşırdı

Son Dakika Haberleri
11:44 Basketbol maçında rakibin attığı kasti yumrukla beyin sarsıntısı geçirdi
11:41 Son Dakika! dolar 9,98'le tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü
11:40 Szalai için Fenerbahçe'ye resmi ilgi mektubu gönderdiler
11:28 Kardeşlerim dizisinin oyuncusu Gözde Türker, Funda İlhan'ın kızı çıktı
11:23 TOGG, yeni modeli C segment sedanla ilgili çalışmalara başladı
11:09 Son Dakika! Bakan Elvan'dan döviz mesajı: Hükümetin ihracat için yüksek kur hedeflediğine yönelik yorumlar doğru değildir
11:09 Stefan Kuntz, imha planını futbolcularla paylaştı
11:07 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
11:05 İsrail, "Omega" varyantına karşı tatbikat gerçekleştirdi
10:50 Tokatlı saldırıya uğrayan gazeteci Mine Kırıkkanat hastaneye kaldırıldı
4 yıl önce satın aldığı arsanın bir kısmı yola bir kısmı da belediyeye gitmiş 4 yıl önce satın aldığı arsanın bir kısmı yola bir kısmı da belediyeye gitmiş         
11:50
Szalai için Fenerbahçe'ye resmi ilgi mektubu gönderdiler Szalai için Fenerbahçe'ye resmi ilgi mektubu gönderdiler         
11:41
Kardeşlerim dizisinin oyuncusu Gözde Türker, Funda İlhan'ın kızı çıktı Kardeşlerim dizisinin oyuncusu Gözde Türker, Funda İlhan'ın kızı çıktı         
11:28
Ormanda kaybolduğunu söyleyip yardım istedi! Komando timini harekete geçiren genç kız, şehir merkezinde bulundu Ormanda kaybolduğunu söyleyip yardım istedi! Komando timini harekete geçiren genç kız, şehir merkezinde bulundu         
11:12
Prof. Dr. Esra Saatçi Türkiye'yi uyardı: Koronadan sonra kanser patlaması yaşanacak Prof. Dr. Esra Saatçi Türkiye'yi uyardı: Koronadan sonra kanser patlaması yaşanacak         
11:02
Akaryakıt kaçakçılığına karşı düzenleme! 2022'de kamera kayıtlarının saklanması zorunlu olacak Akaryakıt kaçakçılığına karşı düzenleme! 2022'de kamera kayıtlarının saklanması zorunlu olacak         
10:47
Son Dakika: Arda Turan'ın sözleşmesi feshediliyor Son Dakika: Arda Turan'ın sözleşmesi feshediliyor         
10:34
Son Dakika: Merkez Bankası dolar ve enflasyon tahminini yükseltti Son Dakika: Merkez Bankası dolar ve enflasyon tahminini yükseltti         
10:18
Amatör defineci adam, dünyanın en büyük altın hazinesini buldu Amatör defineci adam, dünyanın en büyük altın hazinesini buldu         
09:40
Bilim insanlarından çarpıcı açıklama geldi: Isınma korkunç boyutlara ulaştı Bilim insanlarından çarpıcı açıklama geldi: Isınma korkunç boyutlara ulaştı         
09:23
Yunanistan'dan savaş hazırlığı: Türkiye'yi bu füzelerle vuracağız Yunanistan'dan savaş hazırlığı: Türkiye'yi bu füzelerle vuracağız         
08:47
Koca, çocuklarının gözü önünde eşini arabayla duvara sıkıştırdı Koca, çocuklarının gözü önünde eşini arabayla duvara sıkıştırdı         
08:43
Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren katilin evinin duvarlarındaki yazıların sırrı çözüldü Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren katilin evinin duvarlarındaki yazıların sırrı çözüldü         
07:10
Ali Koç Ali Koç "Fenerbahçe'ye konsantre ol" diyerek uyarmıştı! İşte Mesut Özil'i futboldan uzaklaştıran ticari işleri         
23:00
İran Devrim Muhafızları'ndan İsrail'e yanıt: Başlatan siz, bitiren biz oluruz İran Devrim Muhafızları'ndan İsrail'e yanıt: Başlatan siz, bitiren biz oluruz         
15:51
2 ay önce evlenen genç mühendisin acı sonu! Eşinin gözleri önünde feci şekilde can verdi 2 ay önce evlenen genç mühendisin acı sonu! Eşinin gözleri önünde feci şekilde can verdi         
15:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2021 11:55:26. #1.13#
SON DAKİKA: Basketbol maçında rakibin attığı kasti yumrukla beyin sarsıntısı geçirdi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement