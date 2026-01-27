Baykal Gölü'nde görsel şölen: Metrelerce derinliğe inen buz tabakası hayran bıraktı - Son Dakika
Baykal Gölü'nde görsel şölen: Metrelerce derinliğe inen buz tabakası hayran bıraktı

27.01.2026 21:51
Dünyanın en derin tatlı su kaynağı olan Rusya'daki Baykal Gölü, kışın gelişiyle birlikte devasa bir kristal saraya dönüştü. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran görüntülerde, metrelerce derinliğe ulaşan buz tabakasının burguyla delinmeye çalışıldığı anlar, gölün ürkütücü olduğu kadar büyüleyici gücünü de bir kez daha gözler önüne serdi.

Rusya'nın Sibirya bölgesinde bulunan ve dünyanın en derin gölü olarak bilinen Baykal Gölü, kış mevsiminin gelmesiyle birlikte adeta dev bir buz kütlesine dönüştü. Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, gölün üzerindeki buz tabakasının kalınlığı ve suyun berraklığı izleyenleri hayrete düşürdü.

Dünyanın en eski ve en derin tatlı su gölü olan Baykal Gölü, dondurucu Sibirya soğuklarıyla birlikte eşsiz bir doğa olayına ev sahipliği yapıyor. Bölgede çekilen ve kısa sürede viral olan görüntülerde, bir buz burgusuyla (drilling) gölün dondurucu yüzeyinde delik açılmaya çalışıldığı görülüyor.

METRELERCE SÜREN BUZ TABAKASI

Videonun en dikkat çekici anı ise buz burgusunun metrelerce aşağıya inmesine rağmen hala su yüzeyine ulaşılamamış olması. Baykal Gölü'nde kış aylarında buz kalınlığının yer yer 1.5 ila 2 metreyi bulabildiği biliniyor. Bu durum, gölün üzerinde kamyonların ve otomobillerin güvenle seyahat edebilmesine olanak tanıyor.

KRİSTAL BERRAKLIĞI: BUZUN ALTINDAKİ DÜNYA

Sadece buzun kalınlığı değil, aynı zamanda cam gibi parlak ve pürüzsüz yüzeyi de görenleri büyülüyor. Baykal'ın kendine has ekosistemi ve suyunun aşırı temiz olması, buz tabakasının altında oluşan baloncukların ve çatlakların bir sanat eseri gibi görünmesini sağlıyor.

TURİSTLERİN VE FOTOĞRAFÇILARIN AKININA UĞRUYOR

Her yıl binlerce turist ve profesyonel fotoğrafçı, bu "kristal dünyayı" yakından görmek için kış aylarında Rusya'ya akın ediyor. Yetkililer, buzun güvenli kalınlığa ulaştığı dönemlerde buz pateni ve buz dalışı gibi aktivitelerin bölge turizmi için büyük önem taşıdığını belirtiyor.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Bayram Izgoren Bayram Izgoren:
    rusya temiz bir ülkedir insanlarida sicak kanlidir 1 0 Yanıtla
