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Bebeklerin Uyku Sırasında Yaşadıkları Kısa Uyku Nöbetleri SUDC'ye Neden Oluyor - Son Dakika
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Bebeklerin Uyku Sırasında Yaşadıkları Kısa Uyku Nöbetleri SUDC'ye Neden Oluyor

ABD'de yapılan bir araştırmaya göre, her yıl binlerce bebeği etkileyen SUDC vakalarının nedeni bebeklerin uyku sırasında yaşadıkları kısa uyku nöbetleri olduğu ortaya çıktı. Araştırmada, nöbet geçiren bebeklerin çoğunlukla 6 aydan küçük olduğu ve nöbetlerin 60 saniyeden daha kısa sürdüğü belirtildi. SUDC'den etkilenen ailelerin kurduğu bir vakıf ise bu durumu çözmek ve farkındalık yaratmak amacıyla faaliyetlerini sürdürüyor.

Bebeklerin Uyku Sırasında Yaşadıkları Kısa Uyku Nöbetleri SUDC\'ye Neden Oluyor
06.01.2024 - 12:58,  Güncelleme: 13:00
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ABD' de yapılan bilimsel araştırmaya göre her yıl 3 bin bebeği etkileyen ve 'ani bebek ölümü' olarak bilinen SUDC (Çocuklukta Ani Açıklanamayan Ölüm) vakalarının nedeninin bebeklerin uyku sırasında yaşadıkları 'kısa uyku nöbetleri' olduğu açıklandı.

New York Langone Sağlık Merkezi tarafından 4 Ocak'ta paylaşılan araştırmada, SUDC vakalarının yıllardır araştırıldığı ancak bebeklerin ve çocukların uykularında neden hayatlarını kaybettikleri üzerine net bir bulguya ulaşamadıklarının altı çizildi. 6 aydan küçük bebekler için 'ani bebek ölümü' terimi kullanılırken, 1 yaş ve üzeri çocuklar için 'ani açıklanamayan ölüm terimi' kullanıldığı belirtildi.

Her yıl 3 binden fazla bebeğin SUDC sebebiyle hayatını kaybettiği kaydedilirken, araştırma için 7 aileden bebeklerin odalarında bulunan video kameraların görüntüleri incelendi. Video görüntülerini inceleyen araştırmacılar, bebeklerin uykularında yaşadıkları kısa süreli nöbetler sebebiyle öldüğü ortaya koydu.

'6 AYDAN KÜÇÜK BEBEKLERİ ETKİLİYOR'

Araştırmada, nöbet geçiren bebeklerin çoğunlukla 6 aydan küçük olduğu ve nöbetlerin 60 saniyeden daha kısa sürdüğü ifade edildi. Araştırma ekibi, ölümleri yüksek ateşin tetikleyip tetiklemediğini gösterecek verilere sahip olmadıklarını, ancak çocukların birçoğunda hafif enfeksiyon belirtileri tespit ettiklerini belirtti.

ETKİLENEN AİLERİN KURDUĞU BİR VAKIF BULUNUYOR

SUDC'den etkilenen ailelerin bir araya gelerek duruma çözüm bulmak amacıyla kurduğu 'Ani bebek ölümlerin açıklanması' vakfı, 2001'den itibaren faaliyetlerini sürdürüyor. Kızını SUDC sebebiyle kaybeden vakfın başkanı Laura Gould, vakfın insanları bilinçlendirmek için kurulduğunu belirterek "2001 yılında ebeveynler ve bilim adamlarından oluşan küçük bir grup olarak başlayan vakıf, zamanımızın en az tanınan tıbbi gizemini (SUDC) çözmek için işbirliği yapan aileler, tıp uzmanları, araştırmacılar ve ölüm araştırmacılarından oluşan uluslararası bir ağa dönüştü. Bugün vakıf, 21'den fazla ülkede 1.700'den fazla aileyi destekliyor, topluluğumuzun ihtiyaçlarını savunuyor ve SUDC'yi anlamak ve önlemeye yardımcı olmak için çığır açan kritik araştırmalara fon sağlıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
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