Bebeklerinin odasında hayalet gören genç çift evlerini apar topar terk etti - Son Dakika

Bebeklerinin odasında hayalet gören genç çift evlerini apar topar terk etti

Son Güncelleme: 21.09.2023 11:56

Amerika'da yaşayan genç bir çift, kızlarının beşiğinin yanından geçen hayaletimsi bir figür nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kaldı. Çift, güvenlik kamerası kayıtlarında bebeğin beşiği yanından hızla geçen ve sonra kaybolan bir erkek figürünün kızlarına zarar verdiğini düşünüyor.

Amerika'da genç bir çift, bebeklerinin yüzünde morluk oluşmasından sonra bebek odasında bulunan güvenlik kamerasına baktı. Kamerada, bebeğin etrafında dolaşan bir erkek hayalet figürü dolaştığını gören çift evlerini değiştirmek zorunda kaldı.

BEBEĞİN KENDİNİ TIRMALADIĞINI DÜŞÜNDÜ

Anne Heather Brough, bir yaşındaki bebeği Lily Higgins'ı bir süre uyuduktan sonra uyandırdı ve onu aşağıya indirdiğinde, bebeğinin yanaklarında üç derin mor çizik olduğunu gördü. İlk önce bebeğin uyurken kendini tırmaladığını düşündü fakat güvenlik kamerası görüntülerine bakınca, bir erkek figürünün Lily'nin beşiğinin yanından hızla geçip havada kaybolduğunu gördü. Durumdan ürken çift, evlerinden uzaklaştı. Araştırmacılar evde "paranormal aktivite" olduğunu doğruladı.

GÜLME SESLERİ VE ÇIĞLIK DUYDUĞUNU İDDİA ETTİ

Anne'nin kayınvalidesi Kris, eski ev sahibi kadının, kalça kırığı sonrası evin merdivenin altında hayatını kaybettiğini söyledi. Kris, ayrıca evde tek başına olduğu sıralarda, zaman zaman gülme sesleri duyduğunu hatta bir erkek bağırma sesi de duyduğunu iddia etti.

GÖRÜNTÜNÜN KAYNAĞINI ARAŞTIRACAKLAR

Evde gördükleri hayaletin ne olduğunu bilmediklerini söyleyen Kris, evin eski sahibinin ölmüş olan kız kardeşi için evi inşa ettiğini söylendiğini belirtti. Kris, hayaletin ana kaynağının ne olduğunu ortaya çıkarmak için inceleme yapacaklarını söyledi.

Bebeklerinin odasında hayalet gören genç çift evlerini değiştirmek zorunda kaldı
Bebeklerinin odasında hayalet gören genç çift evlerini değiştirmek zorunda kaldı
Abdullah Teymur
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Son Dakika Dünya Bebeklerinin odasında hayalet gören genç çift evlerini apar topar terk etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bebeklerinin odasında hayalet gören genç çift evlerini apar topar terk etti - Son Dakika
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