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Beğendiği kadının arabasına numara bıraktı! Notu eşi bulunca olanlar oldu - Son Dakika

Beğendiği kadının arabasına numara bıraktı! Notu eşi bulunca olanlar oldu

07.02.2022 13:56
Beğendiği kadının arabasına numara bıraktı! Notu eşi bulunca olanlar oldu

İngiltere'de ismi açıklanmayan bir market çalışanı, beğendiği kadının ve eşinin arabasına telefon numarası bıraktı. Numarayı görmesi sonrası markete giren ve telefonun tuşlarına basan öfkeli koca ise market çalışanını işten kovdurdu.

İlginç olayın adresi İngiltere'de bir market. İsmi açıklanmayan bir market çalışanı, sürekli kendilerinden alışveriş yapan kadın müşteriyi beğenmesinin ardından ona ilgi göstermeye başladı. Ancak evli olan kadın, kocasıyla birlikte alışverişten döndüğü sırada araçlarının önünde bir notla karşılaştı.

TELEFON NUMARASINI BIRAKTI

Çünkü genç market çalışanı, beğendiği kadının kendisini araması için telefon numarası bırakmıştı. Fakat telefon numarasını kadın yerine eşi buldu. Öfkeli koca, eline notu da alarak hemen markete döndü ve telefon numarasını çevirmeye başladı. Herkes telefon sesinin geldiği yöne doğru bakarken, koca da market çalışanından şikayetçi oldu.

Evli kadını beğenip arabasının önüne telefon numarası bırakan market çalışanı işten kovuldu

MÜŞTERİDEN ÖZÜR DİLEYİP, İŞTEN KOVDULAR

Olayın ardından müşterisinden özür dileyen market, çalışanının işine son verdi. Bir sosyal medya platformunda paylaşılan olay, kısa süre içerisinde binlerce yorum ve beğeni aldı.

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Son Dakika Dünya Beğendiği kadının arabasına numara bıraktı! Notu eşi bulunca olanlar oldu - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Beğendiği kadının arabasına numara bıraktı! Notu eşi bulunca olanlar oldu - Son Dakika
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