İlginç olayın adresi İngiltere'de bir market. İsmi açıklanmayan bir market çalışanı, sürekli kendilerinden alışveriş yapan kadın müşteriyi beğenmesinin ardından ona ilgi göstermeye başladı. Ancak evli olan kadın, kocasıyla birlikte alışverişten döndüğü sırada araçlarının önünde bir notla karşılaştı.
Çünkü genç market çalışanı, beğendiği kadının kendisini araması için telefon numarası bırakmıştı. Fakat telefon numarasını kadın yerine eşi buldu. Öfkeli koca, eline notu da alarak hemen markete döndü ve telefon numarasını çevirmeye başladı. Herkes telefon sesinin geldiği yöne doğru bakarken, koca da market çalışanından şikayetçi oldu.
Olayın ardından müşterisinden özür dileyen market, çalışanının işine son verdi. Bir sosyal medya platformunda paylaşılan olay, kısa süre içerisinde binlerce yorum ve beğeni aldı.
Son Dakika › Dünya › Beğendiği kadının arabasına numara bıraktı! Notu eşi bulunca olanlar oldu - Son Dakika Dünya