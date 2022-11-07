Belarus'tan enerji krizindeki Avrupa'ya ilginç yakacak teklifi: Organize olup yakacak odunları sınıra getirebiliriz - Son Dakika
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Belarus'tan enerji krizindeki Avrupa'ya ilginç yakacak teklifi: Organize olup yakacak odunları sınıra getirebiliriz

07.11.2022 23:12

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, enerji krizindeki Avrupa'ya yakacak odun yardımı teklifinde bulunarak, "Oradaki insanlar yakacak odun bile alamazken biz şaka olsun diye odun kesip eğleniyoruz. Organize olup bu yakacak odunları sınıra getirebiliriz. Biz barışçıl insanlarız, savaş istemiyoruz, sobayı birlikte ısıtmaya, kebapları kızartmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

Avrupa ülkeleri enerji krizine karşı peş peşe önlemleri devreye sokarken, Belarus'tan ilginç bir teklif geldi. Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, komşu ülkelerin Belarusluların barışçıl insanlar olduğunu ve savaş istemediklerini bilmeleri için Avrupa'ya ısınmak için yakacak odun yardımı yapmayı teklif etti.

"ŞAKA OLSUN DİYE ODUN KESİYORUZ"

Şaka olsun diye odun kesip eğlendiklerini söyleyerek şaşırtan Lukaşenko, "Zaman kolay değil. Ülkemiz dışındaki insanlarımıza yardım etmemiz gerekiyor. Oradaki insanlar yakacak odun bile alamazken biz şaka olsun diye odun kesip eğleniyoruz. Organize olup bu yakacak odunları sınıra getirebiliriz" dedi.

"KEBAPLARI KIZARTMAYA HAZIRIZ"

Savaş istemediklerini belirten Lukaşenko, "Litvanyalılar, Letonyalılar, Polonyalılar, Ukraynalılar bilsinler ki biz barışçıl insanlarız, savaş istemiyoruz, sobayı birlikte ısıtmaya, kebapları kızartmaya hazırız" şeklinde konuştu.

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Aleksandr Lukaşenko, Belarus, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Belarus'tan enerji krizindeki Avrupa'ya ilginç yakacak teklifi: Organize olup yakacak odunları sınıra getirebiliriz - Son Dakika


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