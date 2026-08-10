Belçika\'da Sıcak Hava Dalga Uyarısı

BELÇİKA'da etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle sarı uyarı verildi.

Belçika Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü (RMI) sıcaklıkların perşembe ve cuma günleri 35 dereceye kadar çıkmasının beklendiğini bildirdi. Açıklamada, ülkenin büyük bölümünde cumartesiye kadar sarı alarm verildiği belirtildi.