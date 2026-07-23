Belçika'dan AB'ye Jenerik İlaç Çağrısı - Son Dakika
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Belçika'dan AB'ye Jenerik İlaç Çağrısı

Belçika\'dan AB\'ye Jenerik İlaç Çağrısı
23.07.2026 17:28
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Prevot, Trump'ın gümrük tarifelerine karşı AB'nin ortak hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

BELÇİKA Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, ABD Başkanı Donald Trump'ın jenerik ilaçlara yüksek gümrük tarifesi uygulanacağını açıklamasının ardından, Avrupa Birliği'ne ortak hareket etme çağrısında bulundu.

Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, ilaç üretim zincirlerinin küresel ölçekte birbirine bağlı olduğunu bildirdi. Jenerik ilaçlara ticaret engelleri getirilmesinin hem Avrupa'da hem de dünyanın diğer bölgelerinde maliyetleri artırabileceği ve ilaç tedarik güvenliğini zayıflatabileceğini belirten Prevot, "AB, inovasyon ile açık ve güvenli tedariki koruyarak herkesin yararına birlik içinde karşılık vermeli" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Donald Trump, Dış Politika, Belçika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Belçika'dan AB'ye Jenerik İlaç Çağrısı - Son Dakika

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