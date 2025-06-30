Belçika Kralı ve Kraliçesi Şili\'den Döndü

BELÇİKA Kralı Philippe ve Kraliçe Mathilde'nin, mahsur kaldıkları Şili'den Belçika'ya döndüğü bildirildi.

Belçika Kralı Philippe ve eşi Kraliçe Mathilde, geçen hafta resmi bir ziyaret için gittikleri Şili'de uçak arızası nedeniyle mahsur kaldı. Kral Philippe ve Kraliçe Mathilde, arızanın giderilmesiyle 3 günlük gecikmenin ardından Belçika'ya döndü.