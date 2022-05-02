Belçika ormanlarını Türkiye'den getirilen 'terminatör böcekler' koruyacak - Son Dakika
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BBC

Belçika ormanlarını Türkiye'den getirilen 'terminatör böcekler' koruyacak

02.05.2022 16:30
Belçika ormanlarını Türkiye'den getirilen 'terminatör böcekler' koruyacak

Belçika'da ormanların en büyük düşmanlarından biri olan çam kese kurduyla mücadele amacıyla Türkiye'den 100 adet "terminatör böcek" (Calosoma Sycophanta) ithal edildi.

Belçika'da ormanların en büyük düşmanlarından biri olan çam kese kurduyla mücadele amacıyla Türkiye'den 100 adet "terminatör böcek" (Calosoma Sycophanta) ithal edildi.

Bir zamanlar Belçika'da da yaşayan ancak zamanla nesli tükenen böcekler, biyolojik mücadele amacıyla Türkiye'deki laboratuvarlarda üretilerek doğaya salınıyor.

Çam kese kurdu, Belçika ve Hollanda'da son yollarda en büyük doğa sorunlarından biri olarak görülüyor.

Tırtıllar özellikle kızıl çam ailesine mensup ağaçların öz suyunu emerek ve yapraklarını yiyerek zayıflamasına neden oluyor.

Tırtıllar, insan sağlığına da zarar veriyor. Tüyleri yakıcı etkiye sahip olan çam kese kurtlarının yol açtığı cilt sorunları nedeniyle son yıllarda Belçika ve Hollanda'da, ormanlık alanlara girilmemesi konusunda uyarılar yapılıyor.

Belçika'nın Anvers (Antwerp) ve Limburg eyaletleri, ormanlık alanlardaki çam kese kurdu sorununu ortadan kaldırmak için Türkiye'den yardım istedi. Biyolojik mücadele kapsamında Türkiye'den 100 adet Calosoma Sycophanta adlı böcek ithal edildi.

"Terminatör böcek" adı verilen bu canlılar, ormanlara zarar veren kese kurdunun doğal düşmanı. Kese kurdu yumurtaları ile beslenen Calosoma Sycophanta, bunları ortadan kaldırarak, ormanların zarar görmesini önlüyor.

Türkiye'den getirilen terminatör böcekler, Mayıs ayı boyunca çam kese kurdu yuvalarına bırakılacak.

Belçika'daki pilot uygulamanın sorumlusu Ann Milbau, Calosoma Sycophanta adlı böceğin, diğer hayvan türleri için tehdit oluşturmadığını ve doğaya zarar vermediğini söyledi.

Biyolojik mücadele

Terminatör böceklerin, belirli zararlı tırtılları hedef aldığını vurgulayan Belçikalı yetkili, "Kese kurdu yuvalarına yakın bir yere bırakılırlarsa, başka hiçbir av aramazlar" dedi.

Türkiye'den getirilen böcekler, uzun süreden beri görülmedikleri Belçika topraklarında yeniden çoğaltılacak. Ormanlara zarar veren tırtıllar, terminatör böcekler ile bazı parazit sineği türleri aracılığıyla, kimyasal madde kullanılmadan, biyolojik mücadele yoluyla ortadan kaldırılacak.

Türkiye'de biyolojik mücadele amacıyla laboratuvarlarda yetiştirilen yararlı böcekler, doğanın kendini kısa sürede dengelemesine yardımcı oluyor.

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