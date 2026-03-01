Belçika Rus Tankerine El Koydu

BELÇİKA Savunma Bakanı Theo Francken, Rusya'nın 'gölge filosuna' ait olduğu gerekçesiyle Kuzey Denizi'ndeki petrol tankerine el koyduklarını bildilrdi.

Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, Fransa'nın desteğiyle 'Mavi İstilacı Operasyonu'nun düzenlendiğini duyurdu. Rus 'gölge filosuna' ait petrol tankerine el koyduklarını kaydeden Francken, geminin Zeebrugge Limanı'na doğru götürüldüğünü aktardı. Francken, operasyonla ilgili detaylı bilginin daha sonra paylaşılacağını belirtti.