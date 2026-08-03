Belçika'da sıcak hava dalgası: Turuncu alarm verildi
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Belçika Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü (RMI), ülke genelinde etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle turuncu uyarı yayımladı. Batı Flandre ve Doğu Flandre bölgelerinde ise uyarı seviyesi sarı olarak belirlendi.
Belçika'da etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle turuncu uyarı verildi. Belçika Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü (RMI), bugün ülke genelinde havanın güneşli ve çok sıcak geçeceğini bildirdi.
ÜLKENİN BÜYÜK BÖLÜMÜ SICAK HAVANIN ETKİSİ ALTINDA
Açıklamada, Belçika'nın büyük bölümünde turuncu sıcaklık alarmı verildiği vurgulanarak, Batı Flandre ve Doğu Flandre bölgelerinde ise bir seviye düşük olan sarı uyarı uygulanacağı aktarıldı.
Kaynak: DHA
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