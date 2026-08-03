Belçika\'da sıcak hava dalgası: Turuncu alarm verildi

Belçika'da etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle turuncu uyarı verildi. Belçika Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü (RMI), bugün ülke genelinde havanın güneşli ve çok sıcak geçeceğini bildirdi.

ÜLKENİN BÜYÜK BÖLÜMÜ SICAK HAVANIN ETKİSİ ALTINDA

Açıklamada, Belçika'nın büyük bölümünde turuncu sıcaklık alarmı verildiği vurgulanarak, Batı Flandre ve Doğu Flandre bölgelerinde ise bir seviye düşük olan sarı uyarı uygulanacağı aktarıldı.