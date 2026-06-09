Belfast'ta Bıçaklı Saldırı: 1 Gözaltı - Son Dakika
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Belfast'ta Bıçaklı Saldırı: 1 Gözaltı

09.06.2026 14:37
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Belfast'ta meydana gelen bıçaklı saldırıda bir kişi gözaltına alındı. Başbakan Starmer tepki gösterdi.

(ANKARA) - Kuzey İrlanda'nın Belfast kentinde meydana gelen bıçaklı saldırıyla ilgili Somalili olduğu düşünülen bir kişi gözaltına alındı. İngiltere Başbakanı Keir Starmer, "Korkunç saldırı mide bulandırıcı. Sokaklarımızda bu tür iğrenç şiddet sahnelerine asla tahammülümü olamaz" dedi.

Kuzey İrlanda Polis Teşkilatı'nın (PSNI) açıklamasına göre, 30'lu yaşlarındaki şüpheli, pazartesi gecesi gerçekleşen ve mağdurun yüzünde, boynunda ve sırtında ciddi yaralanmalara neden olan saldırının ardından cinayete teşebbüs şüphesiyle gözaltına alındı.

Polis, görüntülere de yansıyan olay nedeniyle "kritik olay" prosedürü başlattı. Görüntülerde, bir kişinin yerde yatan mağdura baş ve boyun bölgesinden bıçakla saldırdığı görüldü.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırıyı "korkunç" ve "iğrenç" olarak nitelendirerek, "Dün gece Belfast'taki korkunç saldırı mide bulandırıcı. Sokaklarımızda bu tür iğrenç şiddet sahnelerine asla tahammülümüz olamaz" ifadelerini kullandı.

Starmer, düşüncelerinin öncelikle mağdurla birlikte olduğunu belirterek, olay yerine müdahale eden güvenlik güçlerine ve yardım eden vatandaşlara teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

Güvenlik, 3. Sayfa, Dünya, Suç, Son Dakika

Son Dakika Dünya Belfast'ta Bıçaklı Saldırı: 1 Gözaltı - Son Dakika

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