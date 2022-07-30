Beninli bakanın Macron'un dokunduğu omzunu temizlediği görüntüler yankı uyandırdı! Fransız medyası görmezden geldi - Son Dakika
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Beninli bakanın Macron'un dokunduğu omzunu temizlediği görüntüler yankı uyandırdı! Fransız medyası görmezden geldi

30.07.2022 12:11

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Afrika ziyareti kapsamında bir araya geldiği Benin Dışişleri Bakanı Aurelien A. Agbenonci, Macron'un dokunduğu omuzunu eliyle temizledi. O anın görüntüsü Fransız medyasında yer almasa da uluslararası basın ve sosyal medyada gündem oldu.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde Afrika ziyareti kapsamında 27 Temmuz'da Benin'e giden Macron, mevkidaşı Patrice Talon ile baş başa konuştuğu sırada biraz ilerdeki Dışişleri Bakanı Agbenonci'yi yanlarına çağırıyor.
Macron, yanlarına gelen Agbenonci'nin omzuna dokunarak bir şey söylüyor. Macron'un eliyle dokunduğu yeri Bakan Agbenonci, anında parmak uçlarıyla temizleyerek silkeliyor.

FRANSIZ MEDYASI GÖRÜNTÜLERİ ES GEÇTİ

Söz konusu görüntüler, Fransız medyasında yer almasa da uluslararası basın ve sosyal platformlarda gündem oldu. Twitter kullanıcıları, Fransız Cumhurbaşkanı Macron'un buyurgan olmaya çalışırken "küçük düştüğü" yorumunu yaptı. Bir kullanıcı da videoya yaptığı yorumda, daha önce bir kişinin eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'ye söylediği "Dokunma bana, kirletiyorsun." sözüne atıfta bulundu.

"TRUMP GİBİ OLMAYA MI ÇALIŞIYOR NE?"

Başka bir kullanıcı da Macron'un her zaman başkasına çocukmuş gibi davranarak üstünlük kurma çabasında olduğunu belirtti. Diğer bir Twitter kullanıcısı da eski ABD Başkanı Donald Trump'ın kameralar karşısında Macron'un yakasını parmakla silkelediği görüntüyü videonun altına ekleyerek "Trump gibi olmaya mı çalışıyor ne?" ifadesini kullandı.

BENİNLİ BAKAN AÇIKLAMA YAPMAK ZORUNDA KALDI

Hareketinin gündem olmasıyla "zor durumda kalan" Agbenonci Twitter hesabından, Macron'un ceketindeki tozu kendisine gösterdiği için omzunu silkelediği açıklamasını yaptı. Kullanıcılar ise Agbenonci'nin açıklamasının altında Macron'un başka ülkelerin liderlerine benzer hareketleri yaptığı videoları paylaştı.

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Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, Afrika, Fransa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Beninli bakanın Macron'un dokunduğu omzunu temizlediği görüntüler yankı uyandırdı! Fransız medyası görmezden geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beninli bakanın Macron'un dokunduğu omzunu temizlediği görüntüler yankı uyandırdı! Fransız medyası görmezden geldi - Son Dakika
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