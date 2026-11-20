Sekiz yıl önce yola çıkan ve yaklaşık 10 milyar kilometre yol kat eden BepiColombo uzay aracı, son durağı olan Merkür'ün yörüngesine girmeye hazırlanıyor. BBC'nin haberine göre araç, Güneş'e en yakın gezegende en az bir yıl boyunca inceleme yapacak.

Merkür, uzay aracı için son derece zorlu bir ortam: Gezegende sıcaklık 430 dereceye kadar çıkıyor, ardından eksi 180 dereceye kadar düşüyor. Gezegen ayrıca sürekli yoğun Güneş radyasyonuna maruz kalıyor.

11 DAKİKALIK KRİTİK FREN MANEVRASI

2018'de Fransız Guyanası'ndan fırlatılan BepiColombo, Güneş'in güçlü çekim kuvvetiyle başa çıkmak için yolculuğun tamamını "frene basarak" geçirdi. Yavaşlayabilmek için bir kez Dünya'nın, iki kez Venüs'ün ve altı kez Merkür'ün çevresinden dolaştı. Yedi yıl sürmesi beklenen yolculuk, itki sistemindeki bir arıza nedeniyle bir yıl uzadı.

Yörüngeye girmek için yapılacak son manevra da riskli. Aracın gezegenin çekimine yakalanabilmesi için 11 dakikalık bir "el freni dönüşü" yapması gerekiyor. Bir şeyler ters giderse araç Merkür'ün yanından geçip gidebilir.

KRATERLERDE BUZ VE GİZEMLİ ÇUKURLAR

Bugüne kadar Merkür'ü yalnızca iki uzay aracı ziyaret etti: 1970'lerde gezegenin yanından üç kez geçen Mariner 10 ve 2011'de yörüngeye girip dört yıl kalan Messenger. Her ikisi de NASA'nın göreviydi.

Bilim insanları BepiColombo'yla, Güneş'e bu kadar yakın olmasına rağmen Merkür'ün kutup bölgelerindeki kraterlerde neden buz bulunduğunu çözmeyi umuyor. Görev ayrıca gezegenin yüzeyine dağılmış, darbe krateri olmadığı bilinen ve yaklaşık 100 bin yaşında olduğu düşünülen binlerce gizemli çukuru da inceleyecek.

Ay'dan biraz büyük olan Merkür'de zaman da tuhaf işliyor: Gezegen Güneş'in çevresini 88 günde dolaşıyor, ancak kendi ekseni etrafında o kadar yavaş dönüyor ki bir günü Dünya'daki 59 güne denk geliyor. Bu küçük gezegenin dev bir metal çekirdeğe sahip olması da araştırmacıların çözmek istediği sorular arasında.

BİRİNE BİR BEDAVA GÖREV

BepiColombo'nun içinde aslında iki ayrı uzay aracı bulunuyor. Merkür'e ulaştıktan birkaç hafta sonra ayrılacak araçlardan Avrupa Uzay Ajansı'na (ESA) ait olanı yüzeyi yakından inceleyecek, Japonya Uzay Ajansı'na (JAXA) ait olanı ise gezegeni uzaktan gözlemleyecek. Aracı üreten Airbus'tan sistem mühendisi Jessica Marshall, sekiz yıl birbirine sıkıca bağlı kalan iki aracın ayrılma anının ekip için "sinir bozucu" olacağını söyledi.

Kaynak: BBC