Berlin'de Feminist Kadınlar Tiyatro Grubu Divan'ın "İn Mir" Oyunu Sahnelendi

Haber: İlhan Baba

(BERLİN) –Berlin'de feminist kadınlar tiyatro grubu Divan, ikinci oyunları "İN MİR" ile sahneye çıkarak göç, kimlik, beden ve annelik temaları üzerinden kadınların içsel ve toplumsal mücadelesini sahneye taşıdı. Kolektif üretimle hazırlanan oyun, Berlin'e göç etmiş kadınların deneyimlerinden beslenerek izleyiciyle buluştu.

Berlin Eyaleti Senatosu tarafından desteklenen ve Charlottenburg-Wilmersdorf Belediyesi ile birlikte çalışmalarını sürdüren Nachbarschaftszentrum Divan Derneği bünyesindeki feminist kadınlar tiyatro grubu Divan, ikinci oyunları "İN MİR" ile seyirci karşısına çıktı.

İki yıldır faaliyet gösteren tiyatro topluluğu, ilk oyunları "MİMOSE"nin ardından yeni yapımlarını kolektif bir üretim süreciyle sahneledi. Oyunun yönetmenliğini Emel Turan, yönetmen yardımcılığını ise Merve Öngün üstlendi. Oyunda Aysel Erol Çalışkan, Buket Vural, Ece Çim, Ece Kütüklü, Gözde Yıldız, Merve Öngün, Selin Keskin, Şilan Dağlar Göç ve Işık yer aldı.

"İN MİR", aynalar, zaman baskısı ve bitmeyen beklentiler arasında kendi sesini bulmaya çalışan kadınların hikayesini konu alıyor. Oyun, başkalarının zamanına yetişmeye çalışırken kendine geç kalan, parçalanırken bütün kalma mücadelesi veren kadınların içsel yolculuğunu sahneye taşıyor. Eserde kimlik, beden ve annelik temaları üzerinden toplumsal baskılar sorgulanıyor."

Oyun sonrası açıklamalarda bulunan proje yönetmeni Emel Erkek Turan, grubun göç etmiş kadınları bir araya getirerek üretim alanı oluşturma fikriyle yola çıktığını söyledi. Turan, "2024 Ekim ayında topluluğu kurduk. 8 Mart 2025'te ilk oyunumuz 'MİMOSE'yi sahneledik. Amacımız Berlin'e göç eden kadınların birlikte üretmesiydi" dedi.Sürecin kolektif ilerlediğini belirten Turan, doğaçlama, beden çalışmaları ve masa başı çalışmalarla metnin oluşturulduğunu ifade etti. Turan, "Kadınlar kendi deneyimlerini cümlelere döktü, biz de bunları birleştirerek oyunun metnini oluşturduk" diye konuştu.

Projede yaratıcı drama, dans, diksiyon ve nefes eğitimlerinin de yer aldığı belirtilirken, oyunun bütçesinin Charlottenburg-Wilmersdorf Entegrasyon Bürosu tarafından karşılandığı aktarıldı. Divan Tiyatro Topluluğu'nun haftada iki gün çalışmalarını sürdürdüğü ve tiyatroya ilgi duyan tüm kadınlara açık olduğu bildirildi. Turan, "Tiyatroda var olmak isteyen tüm kadınlara kapımız açık" dedi.