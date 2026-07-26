Berlin\'de "onur yürüşü"nde minibüs kalabalığa daldı: 1 ölü, 16 yaralı

Haber: İlhan Baba

(BERLİN) - Almanya'nın başkenti Berlin'de binlerce kişinin katıldığı "onur yürüyüşü" (CSD) sırasında minibüs kalabalığa daldı. Olay sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 16 kişi yaralandı.

Polisin verdiği bilgiye göre olay, Berlin'deki hayvanat bahçesi yakınlarında meydana geldi. Beyaz renkli minibüs, kalabalığın arkasına daldıktan sonra bir ağaca çarparak durdu.

Sürücü araçtan inerek olay yerinden kaçtı. Berlin Polisi, fail ya da faillerin yakalanması için kent genelinde geniş çaplı operasyon başlattı. Özel harekât ekiplerinin Schöneberg semtindeki bir binaya operasyon düzenlediği bildirildi. Ancak şu ana kadar yakalanan olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

Alman basınında yer alan bilgilere göre araç, Mayıs 2026'da gençlik cezaevinden tahliye edilen 2005 doğumlu Abdul B. adına kiralandı. Ancak Abdul B'nin olay sırasında direksiyonda olup olmadığı henüz kesinleşmedi.

Berlin Polisi, olayın nedenine ilişkin henüz kesin bir değerlendirme yapılamadığını açıkladı.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, olayı "iğrenç bir saldırı" olarak nitelendirerek güvenlik güçlerine teşekkür etti ve olayın tüm yönleriyle aydınlatılacağını söyledi.

Berlin Belediye Başkanı Kai Wegner ise saldırıyı "özgür ve açık topluma yönelik bir saldırı" olarak değerlendirdi. Yetkililer, olayın arka planına ilişkin spekülasyon yapılmaması çağrısında bulundu.