Berlin Film Festivali\'nde Ödüller Dağıtıldı

Bu yıl 76'ncısı düzenlenen Berlin Film Festivali'nde (Berlinale) 'Altın Ayı' ödülünü İlker Çatak'ın yönettiği, Özgü Namal ve Tansu Biçer'in başrolünde oynadığı 'Sarı Zarflar' kazandı. Festivalde 'Gümüş Ayı' ödülü ise Emin Alper'in yönettiği 'Kurtuluş' filmine verildi.