Berlin Hayvanat Bahçesi\'nde İkiz Pandalar Ziyaretçileriyle Buluştu

Dünya

ALMANYA'nın başkenti Berlin'de dünyaya gelen ikiz pandalar ziyaretçileriyle tanıştı.

Berlin Hayvanat Bahçesi'nde 22 Ağustos'ta dünyaya gelen 'Leni' ve 'Lotti' ismindeki ikiz pandalar ilk kez ziyaretçileriyle buluştu. İki panda için Çin'e yılda 1 milyon dolar ödeyen Berlin Hayvanat Bahçesi, ilk olarak 2017 yazında Çin'den 15 yıllık kontratla iki panda getirtti. Pandalardan biri 2019'da iki yavru doğurdu. 'Meng Meng' isimli anne panda, geçen yaz yine ikiz pandalar dünyaya getirdi.

'Leni' ve 'Lotti' ismindeki ikiz pandalar, ilk kez ziyaretçileriyle buluştu.