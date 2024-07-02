Beryl Kasırgası Karayipler'i Vurdu: Bir Kişi Öldü - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Beryl Kasırgası Karayipler'i Vurdu: Bir Kişi Öldü

Beryl Kasırgası Karayipler\'i Vurdu: Bir Kişi Öldü

Atlantik Okyanusu'nda oluşan ve Karayipler'i vuran Beryl Kasırgası'nın şiddeti kategori 5'e yükselirken, Saint Vincent ve Grenadinler'de bir kişinin öldüğü ve daha fazla can kaybının yaşanabileceği açıklandı. Kasırga, şiddetli yağış ve fırtınaya neden olarak binaların çatısının uçmasına, elektrik direklerinin ve ağaçların devrilmesine yol açtı. Kasırganın Jamaika yakınlarından geçmesi beklenirken, yetkililer uyarılara dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

02.07.2024 11:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Atlantik Okyanusu'nda olaşan ve Karayipler'i vuran Beryl Kasırgası'nın şiddeti kategori 5'e yükselirken, Saint Vincent ve Grenadinler'de bir kişinin öldüğü ve daha fazla can kaybının yaşanabileceği açıklandı.

ABD Ulusal Kasırga Merkezinden (NHC) yapılan açıklamada, Beryl kasırgasının hızının saatte 257 kilometreye yükseldiği ve Karayipler'de bulunan Grenada'ya bağlı Carriacou Adası'na ulaştığı ifade edildi. Şiddetli yağış ve fırtınaya neden olan kasırga, çok sayıda binanın çatısının uçmasına, elektrik direklerinin ve ağaçların devrilmesine neden oldu. Saint Vincent ve Grenadinler Başbakanı Ralph Gonsalves, bir kişinin öldüğünü ve daha fazla can kaybının yaşanabileceğini açıkladı. Başbakan Gonsalves, ülkedeki elektriğin ve suyun kesik olduğunu ve Union Adası'ndaki yerleşim alanlarının yüzde 90'ının zarar gördüğünü belirtti.

"KASIRGA JAMAİKA'YA DOĞRU İLERLİYOR"

NHC'den yapılan açıklamada, "Önümüzdeki birkaç gün içinde kasırga şiddetinde dalgalanmalar olması muhtemel, ancak Beryl'in Çarşamba günü Orta Karayipler'e doğru hareket edip Jamaika yakınlarından geçmesiyle birlikte hala büyük kasırga yoğunluğuna yakın olması bekleniyor" denildi. Yetkiler tarafından yapılan uyarıların dikkate alınması gerektiği vurgulandı.

Kaynak: DHA

Atlantik Okyanusu, Karayipler, Jamaika, Uluslararası, Çevre, Doğal Afetler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Beryl Kasırgası Karayipler'i Vurdu: Bir Kişi Öldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:26 Bomba iddia Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, “izmarit vergisi“ geliyor Bomba iddia! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, "izmarit vergisi" geliyor
10:36 Sağlık Bakanlığı’nda bayrak değişimi Memişoğlu görevi Fahrettin Koca’dan devraldı Sağlık Bakanlığı'nda bayrak değişimi! Memişoğlu görevi Fahrettin Koca'dan devraldı
09:34 Mehmet Özhaseki, “Çalışmaya devam edeceğiz“ paylaşımından 5 saat sonra görevi bıraktı Mehmet Özhaseki, "Çalışmaya devam edeceğiz" paylaşımından 5 saat sonra görevi bıraktı
09:15 Akaryakıtta yeni dönem Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi, 2025’ten itibaren zorunlu olacak Akaryakıtta yeni dönem! Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi, 2025'ten itibaren zorunlu olacak
01:08 179 kaymakamın görev yeri değişti Olayların yaşandığı Kayseri Melikgazi de listede 179 kaymakamın görev yeri değişti! Olayların yaşandığı Kayseri Melikgazi de listede
11:16 Kara Kartal’ı tutabilene aşk olsun Beşiktaş, Anderson Talisca’yı bonservisiyle alıyor Kara Kartal'ı tutabilene aşk olsun! Beşiktaş, Anderson Talisca'yı bonservisiyle alıyor
11:11 Sinan Ateş davası 2’nci gününde devam ediyor Tetikçiyle aynı araçtaki özel harekatçıdan şaşırtan savunma Sinan Ateş davası 2'nci gününde devam ediyor! Tetikçiyle aynı araçtaki özel harekatçıdan şaşırtan savunma
11:06 Bomba iddia Ömer Çelik, sunucu Ecem Toplar ile evleniyor Bomba iddia! Ömer Çelik, sunucu Ecem Toplar ile evleniyor
10:52 Jose Mourinho’dan rakiplerine bomba gönderme: Umarım maaşları ödeyebilirler Jose Mourinho'dan rakiplerine bomba gönderme: Umarım maaşları ödeyebilirler
10:40 Emekliler ne kadar zam alacak İşte 10 farklı senaryoya göre ortaya çıkan rakamlar Emekliler ne kadar zam alacak? İşte 10 farklı senaryoya göre ortaya çıkan rakamlar
09:54 Kabine bir ay aranın ardından toplanıyor Ana gündem yarın açıklanacak enflasyon rakamları Kabine bir ay aranın ardından toplanıyor! Ana gündem yarın açıklanacak enflasyon rakamları
09:51 Kader maçına çıkıyoruz İşte Avusturya-Türkiye mücadelesinin muhtemel 11’leri Kader maçına çıkıyoruz! İşte Avusturya-Türkiye mücadelesinin muhtemel 11'leri
09:28 Fenerbahçe’de neler oluyor Jose Mourinho 6 futbolcuya kapıyı gösterdi bile Fenerbahçe'de neler oluyor? Jose Mourinho 6 futbolcuya kapıyı gösterdi bile
09:25 Şahan Gökbakar, sığınmacı meselesine sessiz kalamadı: Ülkeyi yok edecek bir sorun, çözüm aramalıyız Şahan Gökbakar, sığınmacı meselesine sessiz kalamadı: Ülkeyi yok edecek bir sorun, çözüm aramalıyız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2024 12:28:45. #1.12#
SON DAKİKA: Beryl Kasırgası Karayipler'i Vurdu: Bir Kişi Öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement