Beryl Kasırgası Karayipler\'i Vurdu: Bir Kişi Öldü

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Atlantik Okyanusu'nda olaşan ve Karayipler'i vuran Beryl Kasırgası'nın şiddeti kategori 5'e yükselirken, Saint Vincent ve Grenadinler'de bir kişinin öldüğü ve daha fazla can kaybının yaşanabileceği açıklandı.

ABD Ulusal Kasırga Merkezinden (NHC) yapılan açıklamada, Beryl kasırgasının hızının saatte 257 kilometreye yükseldiği ve Karayipler'de bulunan Grenada'ya bağlı Carriacou Adası'na ulaştığı ifade edildi. Şiddetli yağış ve fırtınaya neden olan kasırga, çok sayıda binanın çatısının uçmasına, elektrik direklerinin ve ağaçların devrilmesine neden oldu. Saint Vincent ve Grenadinler Başbakanı Ralph Gonsalves, bir kişinin öldüğünü ve daha fazla can kaybının yaşanabileceğini açıkladı. Başbakan Gonsalves, ülkedeki elektriğin ve suyun kesik olduğunu ve Union Adası'ndaki yerleşim alanlarının yüzde 90'ının zarar gördüğünü belirtti.

"KASIRGA JAMAİKA'YA DOĞRU İLERLİYOR"

NHC'den yapılan açıklamada, "Önümüzdeki birkaç gün içinde kasırga şiddetinde dalgalanmalar olması muhtemel, ancak Beryl'in Çarşamba günü Orta Karayipler'e doğru hareket edip Jamaika yakınlarından geçmesiyle birlikte hala büyük kasırga yoğunluğuna yakın olması bekleniyor" denildi. Yetkiler tarafından yapılan uyarıların dikkate alınması gerektiği vurgulandı.