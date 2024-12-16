Beşar Esad\'dan Kaçış Açıklaması: \'Planlı Değildi\'

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ŞAM'ın kontrolünün muhaliflere geçmesiyle Rusya'ya sığınan Beşar Esad'dan ilk açıklama geldi. Esad, Suriye'den planlı şekilde ayrılmadığını açıkladı.

Beşar Esad, Suriye'de devrilen Baas rejimine ait resmi sosyal medya hesaplarından ülkeden kaçışına ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Güvenlik nedenleriyle açıklama yapmasının zaman aldığını söyleyen Esad, Suriye'den kaçışının planlı olmadığını ve 8 Aralık sabahına kadar Şam'da kalarak görevine devam ettiğini bildirdi.

Şam'a girildiğinde Lazkiye'ye geçtiğini kaydeden Esad, "Suriye'de yaşanan olaylara karşın istifa etmeyi ya da kaçmayı düşünmedim. Suriye'den ayrılmam planlanmış değildi" dedi.

Ülkeden kaçtığı sabah muhalif güçlerin başkente yaklaşması üzerine Şam'dan ayrılma kararı aldığını aktaran Esad, 8 Aralık akşamı Suriye'deki Hmeymim Hava Üssü'nden Rusya'ya tahliye edildiğini ve Moskova'dan gelen talimatla buradan götürüldüğünü belirtti.

Beşar Esad, olaylar sırasında geri çekilmeyi ya da sığınma talebinde bulunmayı hiçbir zaman düşünmediğini söyledi.