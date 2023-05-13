Beşar Esad'dan Türkiye seçimleri açıklaması: Kimin kazanacağıyla ilgilenmiyorum

Türkiye'de yarın gerçekleştirilecek seçimlerle ilgili Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'dan da açıklama geldi. Beşar Esad, seçimlerin galibiyle ilgilenmediğini belirtti.

"SEÇİMLERDE KİMİN KAZANACAĞIYLA İLGİLENMİYORUM"

Esad, "Suriye'den tam çekilme olmaksızın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmem mümkün değil. Türkiye'nin tüm kuvvetlerinin Suriye'den çıkması ve bu çekilmenin tam olması gerekir. Ben Türkiye'nin iç siyasetine karışmam ve seçimlerde kimin kazanacağıyla ilgilenmiyorum. Benim için önemli olan, seçilen kişinin Suriye ile iyi ilişkiler kurması, ilişkileri geliştirmesi ve Suriye'den çekilmenin gerçekleşmesidir." ifadelerini kullandı.

"GERİ ÇEKİLMEDE ISRAR EDİYORUZ"

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Türkiye, Rusya, İran ve Suriye dışişleri bakanları dörtlü toplantı gerçekleştirmişti. Toplantının ardından açıklama yapan Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, Suriye'nin ana hedefinin topraklarındaki Türk kuvvetleri de dahil olmak üzere her türlü yasa dışı askeri varlığı sona erdirmek olduğunu belirtmişti. Mikdad, "Bu konuda ilerleme olmadan gerçek bir sonuca varmayacağız ve her durumda geri çekilme konusunda çalışmaya, talep etmeye ve ısrar etmeye devam edeceğiz" demişti.

"LİDERLER DÜZEYİNDE TOPLANTI GERÇEKLEŞEBİLİR"

Toplantıdan sonra konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise, "Bundan sonraki aşamada ne düzeyde toplantılar olacak? Bir, dışişleri bakanları düzeyinde görüşmelere devam edeceğiz. Bu (Türkiye-Suriye ilişkilerinin ilerletilmesi) yol haritası oluştuktan ve zemini hazırlandıktan sonra liderler düzeyinde bir toplantının gerçeklemesi mümkün" demişti.