Beşar Esad'dan Türkiye seçimleri açıklaması: Kimin kazanacağıyla ilgilenmiyorum - Son Dakika
Üye Girişi

Beşar Esad'dan Türkiye seçimleri açıklaması: Kimin kazanacağıyla ilgilenmiyorum

13.05.2023 22:31

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Türkiye'deki seçimlerle ilgili konuştu. Esad, "Ben Türkiye'nin iç siyasetine karışmam ve seçimlerde kimin kazanacağıyla ilgilenmiyorum. Benim için önemli olan, seçilen kişinin Suriye ile iyi ilişkiler kurması, ilişkileri geliştirmesi ve Suriye'den çekilmenin gerçekleşmesidir." dedi.

Türkiye'de yarın gerçekleştirilecek seçimlerle ilgili Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'dan da açıklama geldi. Beşar Esad, seçimlerin galibiyle ilgilenmediğini belirtti.

"SEÇİMLERDE KİMİN KAZANACAĞIYLA İLGİLENMİYORUM"

Esad, "Suriye'den tam çekilme olmaksızın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmem mümkün değil. Türkiye'nin tüm kuvvetlerinin Suriye'den çıkması ve bu çekilmenin tam olması gerekir. Ben Türkiye'nin iç siyasetine karışmam ve seçimlerde kimin kazanacağıyla ilgilenmiyorum. Benim için önemli olan, seçilen kişinin Suriye ile iyi ilişkiler kurması, ilişkileri geliştirmesi ve Suriye'den çekilmenin gerçekleşmesidir." ifadelerini kullandı.

"GERİ ÇEKİLMEDE ISRAR EDİYORUZ"

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Türkiye, Rusya, İran ve Suriye dışişleri bakanları dörtlü toplantı gerçekleştirmişti. Toplantının ardından açıklama yapan Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, Suriye'nin ana hedefinin topraklarındaki Türk kuvvetleri de dahil olmak üzere her türlü yasa dışı askeri varlığı sona erdirmek olduğunu belirtmişti. Mikdad, "Bu konuda ilerleme olmadan gerçek bir sonuca varmayacağız ve her durumda geri çekilme konusunda çalışmaya, talep etmeye ve ısrar etmeye devam edeceğiz" demişti.

"LİDERLER DÜZEYİNDE TOPLANTI GERÇEKLEŞEBİLİR"

Toplantıdan sonra konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise, "Bundan sonraki aşamada ne düzeyde toplantılar olacak? Bir, dışişleri bakanları düzeyinde görüşmelere devam edeceğiz. Bu (Türkiye-Suriye ilişkilerinin ilerletilmesi) yol haritası oluştuktan ve zemini hazırlandıktan sonra liderler düzeyinde bir toplantının gerçeklemesi mümkün" demişti.

YORUMLAR
500
Beşar Esad'dan 14 Mayıs açıklaması: Türkiye'nin iç siyasetine karışmam, kimin kazanacağıyla ilgilenmiyorum Beşar Esad'dan 14 Mayıs açıklaması: Türkiye'nin iç siyasetine karışmam, kimin kazanacağıyla ilgilenmiyorum

Recep Tayyip Erdoğan, Beşşar Esed, Türkiye, Suriye, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Beşar Esad'dan Türkiye seçimleri açıklaması: Kimin kazanacağıyla ilgilenmiyorum - Son Dakika


Son Dakika
22:27 Arkanı dön ve çık istenmiyorsun artık! Taraftarlar, Messi'yi yerin dibine batırdı
22:26 Beşar Esad'dan Türkiye seçimleri açıklaması: Kimin kazanacağıyla ilgilenmiyorum
22:25 Beşiktaşlı topçu alelacele hastaneye kaldırıldı!
22:24 Saat 18'den sonra video paylaşan Kılıçdaroğlu'na AK Partili Dağ'dan tepki: Bu yapılan alenen kanun tanımazlık ve demokrasi haydutluğu
22:01 18'den sonra video paylaşan Kılıçdaroğlu'na AK Partili Dağ'dan tepki: Bu yapılan alenen kanun tanımazlık ve demokrasi haydutluğu
21:29 Adana'da aydınlatma direğine çarpan otomobil ikiye bölündü! Sürücü yaşamını yitirdi
21:20 Kılıçdaroğlu'ndan "En çılgın proje" videosu geldi: Demokrasiyi bu ülkeye geri getireceğim
21:19 TRT'deki propaganda konuşmaları yayınlandı! Cumhurbaşkanı adayları son mesajlarını verdi
21:19 Pendik'te İmamoğlu'nun mitinginden ayrılan gençlere saldırı
21:18 Bu ligin affı yok! Premier Lig'de küme düşen ilk takım belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2023 22:53:46. #1.13#
SON DAKİKA: Beşar Esad'dan Türkiye seçimleri açıklaması: Kimin kazanacağıyla ilgilenmiyorum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement