Beştepe'de Zelenskiy çatlağı: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'a göre Zelenski 'Soros destekli ve İsrail itmeli' biri - Son Dakika

Rusya- Ukrayna savaşı 12'nci günündeyken Saray'dan dikkat çeken bir Zelensky mesajı geldi.

"ALGILANANA DEĞİL, GERÇEĞE BAKALIM"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'i hedef aldı.

Twitter hesabından paylaşım yapan Yiğit Bulut, ABD'li finansör George Soros'un desteklediği iddia edilen Turuncu Devrimi hatırlatarak, "Yarın Soros destekli, Ukrayna Halkını ölüme götüren, İsrail İtmeli Zelensky gerçeğini konuşalım, bir ülke ve halkı kullanılıp atılıyor, algılanana değil Gerçeğe Bakalım birlikte!!" ifadelerini kullandı.

SANCAK'A DA DESTEK ATMIŞTI

Yiğit Bulut daha birkaç gün önce de Rusya'da temaslarda bulunan ve NATO'yu emperyalist olarak gören iş insanı Ethem Sancak'a destek çıkan bir paylaşım yapmıştı.

Rusya'da katıldığı TV programında " SİHA'ların bu amaçla kullanılacağını düşünemedik" diyen Sancak'a "Ethem Sancak mükemmel konuşmuş????mandacı bütün kafalar bulup çok iyi dinlesin!" diye destek veren Yiğit'in son paylaşımının sonuçları merakla bekleniyor.