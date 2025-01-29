BEYAZ Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın istediği kişiyi görevden alma yetkisine sahip olduğunu ifade etti.
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ilk Beyaz Saray basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Leavitt, Trump'ın, görevinin ilk haftasında çok sayıda federal çalışanın işine son vermesiyle ilgili sorulara, bunun Trump'ın yetkisi dahilinde olduğu cevabını verdi. Leavitt açıklamasında, "Donald Trump, yürütme organının başıdır ve bu nedenle yürütme organı içinde istediği kişiyi görevden alma yetkisine sahiptir" dedi.
Son Dakika › Dünya › Beyaz Saray Sözcüsünden Trump'ın Görevden Alma Yetkisi Açıklaması - Son Dakika
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