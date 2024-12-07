Beyaz Saray, Suriye\'deki Durumu Yakından Takip Ediyor

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BEYAZ Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, ABD'nin Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ettiğini ifade etti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, dün düzenlenen günlük basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Jean- Pierre, konuşmasında Suriye'deki son duruma ilişkin, "Suriye'deki durumu yakından takip ediyoruz ve bölgedeki ülkelerle sürekli temas halindeyiz. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın, BM Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararında belirtilen siyasi sürece dahil olmayı reddetmesi ve Rusya ile İran'a bel bağlaması, şu anda Suriye'de yaşanan gelişmelerin koşullarını yaratmıştır, kuzeydoğuda rejim hatlarının çöküşü de buna dahildir" ifadelerini kullandı.