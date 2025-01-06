Biden, ABD Karasularında Petrol ve Doğal Gaz Sondajını Yasakladı - Son Dakika
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Dünya

Biden, ABD Karasularında Petrol ve Doğal Gaz Sondajını Yasakladı

Biden, ABD Karasularında Petrol ve Doğal Gaz Sondajını Yasakladı

ABD Başkanı Joe Biden, doğu ve batı kıyıları ile Meksika Körfezi'nin doğusu gibi alanlarda petrol ve doğal gaz sondajını yasaklama kararı aldığını duyurdu. Biden, bu kararın iklim politikalarıyla uyumlu olduğunu ve önemli doğal alanların korunmasına yönelik bir adım olduğunu belirtti.

06.01.2025 16:49  Güncelleme: 16:50
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ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin karasularında geniş alanlarda petrol ve doğal gaz sondajını yasaklayacağını duyurdu.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre ABD Başkanı Joe Biden, yasak kapsamında doğu ve batı kıyıları, Meksika Körfezi'nin doğusu ile Bering Denizi'nin bir kısmı gibi sularda yeni petrol ve doğal gaz sondaj yapılmayacağını kaydetti. Biden, "Bu kıyılarda sondaj yapmak, değer verdiğimiz yerlere geri dönüşü olmayan zararlar verebilir ve ülkemizin enerji ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli değildir" ifadesini kullandı.

Biden, yasak kapsamında 625 milyon dönümden fazla su alanının sondajdan korunacağını belirterek, bu kararın ABD'nin iklim politikalarıyla uyumlu olduğunu aktardı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Biden, ABD Karasularında Petrol ve Doğal Gaz Sondajını Yasakladı - Son Dakika

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