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Biden'dan Putin'e açık Ukrayna tehdidi: İşgal halinde korkunç bedel ödersiniz - Son Dakika

Biden'dan Putin'e açık Ukrayna tehdidi: İşgal halinde korkunç bedel ödersiniz

12.12.2021 19:07

Rusya ile Ukrayna arasında gerilim devam ederken ABD Joe Biden'dan, Rusya Devlet Başkanı Putin'e tehdit gibi cevap geldi. Biden, Putin'e Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi halinde korkunç bir bedel ödeyeceğini ve yıkıcı ekonomik sonuçlarla karşılaşacağını söylediğini dile getirdi.

7 yıldır Rusya ile Ukrayna arasında süren kriz her geçen artıyor. Savaş ihtimalinin bulunması Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın, ilgisini bölgeye çevirmesine neden oluyor.

BİRLİK GÖNDERME MASADA DEĞİL

Euronews'in haberine göre; Joe Biden gazetecilere verdiği demeçte, olası bir Rus işgali durumunda Amerikan kara muharebe birliklerini Ukrayna'ya gönderme olasılığının kesinlikle masada olmadığını söyledi. Bununla birlikte ABD ve NATO'nun, savunmalarını güçlendirmek için ittifakın doğu kanadındaki ülkelere daha fazla kuvvet göndermesi gerekeceğinin altını çizdi.

"YIKICI SONUÇLARI OLUR"

Ülkesini vuran, en az 100 kişinin hayatını kaybettiği kasırgalarla ilgili açıklamasının ardından Rusya-Ukrayna meselesine değinen Biden, "Başkan Putin'e, Ukrayna'ya doğru harekete geçerse, (Ukrayna'yı işgal) bunun ülkesinin ekonomisi için yıkıcı ama gerçekten yıkıcı sonuçlarının olacağını çok açık bir şekilde dile getirdim." dedi.

DAHA ÖNCE DE UYARDIĞINI BELİRTTİ

Geçen hafta Putin'le iki saatlik bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Biden, Rusya liderine, Ukrayna'ya yönelik bir harekat olması halinde Rusya'nın dünyadaki konumunun önemli ölçüde değişeceğini de net bir biçimde söylediğini aktardı.

G7 ÜLKELERİNDEN DE SERT MESAJ

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, ABD, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya ve İngiltere'den oluşan G7 ülkelerinin, Ukrayna meselesi üzerinden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e çok net bir mesaj gönderdiğini belirterek Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması durumunda büyük sonuçların olacağı uyarısında bulundu.

RUSYA-UKRAYNA GERİLİMİ

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, dönemin Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in Avrupa Birliği (AB) Ortaklık Anlaşması'nı imzalamaması üzerine 21 Kasım 2013'te gösteriler başlamıştı. Yanukoviç'in, gösterilerin büyümesi üzerine Şubat 2014'te ülkeden kaçmasının ardından ülkenin doğusundaki Donbas bölgesinin Donetsk ve Lugansk şehirlerinde Rusya yanlısı ayrılıkçılar sözde bağımsızlıklarını ilan etmişti. Ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Biden'dan Putin'e açık Ukrayna tehdidi: İşgal halinde korkunç bedel ödersiniz

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Son Dakika Dünya Biden'dan Putin'e açık Ukrayna tehdidi: İşgal halinde korkunç bedel ödersiniz - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Biden'dan Putin'e açık Ukrayna tehdidi: İşgal halinde korkunç bedel ödersiniz - Son Dakika
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