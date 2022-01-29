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Biden'den yeni hamle: ABD askerlerini yakın zamanda Doğu Avrupa'daki NATO ülkelerine gönderecek - Son Dakika

Biden'den yeni hamle: ABD askerlerini yakın zamanda Doğu Avrupa'daki NATO ülkelerine gönderecek

29.01.2022 08:01

Ukrayna-Rusya sınırındaki gerginliğe ilişkin açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Joe Biden, önümüzdeki dönemlerde ABD askerlerini Doğu Avrupa'daki NATO ülkelerine göndereceğini duyurdu.

ABD Başkanı Joe Biden, Pittsburgh kentine gerçekleştirdiği ziyaretin ardından Washington DC'ye dönüşte gazetecilere Ukrayna- Rusya sınırındaki gerginliğe ilişkin açıklamalarda bulundu. Bir gazetecinin, "ABD askerlerini Doğu Avrupa'ya ne zaman göndereceğinize karar verdiniz mi?" sorusuna, "ABD askerlerini yakın zamanda Doğu Avrupa'daki NATO ülkelerine göndereceğim." yanıtını verdi.

8 BİN 500 ASKER HAZIR

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, 24 Ocak Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Ukrayna krizinde beklenmedik durumlara karşı NATO Mukabele Gücü'nün aktif hale getirilmesi durumunda destek sağlamak üzere 8 bin 500 askeri teyakkuza geçirdiklerini bildirmişti.

GERİLİM TIRMANIYOR

Dün de ABD Başkanı Joe Biden'ın "Rusya'nın, Ukrayna'yı gelecek ay işgal edebileceğine dair açık bir ihtimal var" sözlerine Moskova'dan yanıt gecikmemişti. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Eğer bu Rusya'ya bağlı ise savaş olmayacak ancak çıkarlarımızın görmezden gelinmesine izin vermeyiz" ifadesini kullanmıştı.

ABD Savunma Bakanı Austin ise Putin'in Ukrayna'ya girme konusunda nihai karar verdiğine inanmadığını ama artık bunu yapma kabiliyetine eriştiğini söyledi. Genelkurmay Başkanı Milley, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin sonucunun özellikle kentsel kesimlerde felaket olacağı uyarısında bulundu.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Joe Biden, Ukrayna, Rusya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Biden'den yeni hamle: ABD askerlerini yakın zamanda Doğu Avrupa'daki NATO ülkelerine gönderecek - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Biden'den yeni hamle: ABD askerlerini yakın zamanda Doğu Avrupa'daki NATO ülkelerine gönderecek - Son Dakika
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