Biden durdu, Trump izin verdi! Gelir gelmez İsrail'e sevkiyat yaptı - Son Dakika
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Biden durdu, Trump izin verdi! Gelir gelmez İsrail'e sevkiyat yaptı

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ABD Başkanı Donald Trump, eski Başkan Joe Biden yönetimi tarafından durdurulan yaklaşık 1 tonluk MK-84 bombalarının İsrail'e sevkiyatına izin verdi.

26.01.2025 19:31  Güncelleme: 19:50
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ABD'nin eski Başkanı Joe Biden tarafından durdurulan yaklaşık 1 tonluk MK-84 bombalarının İsrail'e sevkiyatına ABD Başkanı Donald Trump izin verdi.

"ORTA DOĞU DAHA GÜVENLİ OLUR"

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar, Trump'ın bu adımının ardından yaptığı açıklamada, "İsrail'e önemli savunma sevkiyatını serbest bırakarak bir başka liderlik örneği sergilediği için Başkan Trump'a teşekkür ederim. İsrail kendini savunmak için ihtiyaç duyduğu şeylere sahip olduğunda Orta Doğu daha güvenli olur" dedi.

"PARASINI ÖDEDİLER VE UZUN ZAMANDIR BEKLİYORLARDI"

Trump dün Air Force One uçağında gazetecilere yaptığı açıklamada, MK-84 bombaları için "Onları bugün serbest bıraktık. Parasını ödediler ve uzun zamandır bekliyorlardı. Depodaydılar" ifadelerini kullanmıştı.

BİDEN ASKIYA ALMIŞTI

ABD, İsrail'in bu mühimmatı Gazze'nin güneyindeki Refah'a saldırmak için kullanabileceği endişesiyle Mayıs ayında askıya almıştı.

Biden durdu, Trump izin verdi! Gelir gelmez İsrail\'e sevkiyat yaptı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Dünya Biden durdu, Trump izin verdi! Gelir gelmez İsrail'e sevkiyat yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Emir Arslan:
    Bunların kanı bozuk Trump kendini dellğe verip dünyaya kendini öyle lanse edip kimsenin ona birşey yapamaacağını sanıyor bu mübarek günde Trump ve onun gibi insanları ALLAHA havele ediyorum 596 9 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    bu abd olmasa dünya güvende olur hiç savaş olmaz 249 15 Yanıtla
    Samet Aldemir:
    7 Amerikan dolu begenmemis yorumu ins icimizdeki Amerikan seviciler degildir 12 2
    My Way:
    Aynen öyle Mehmet bey kardeşim 12 0
  • Mustafa Turgut:
    Zalimin zulmü bitmiyor, çok güçlü olmalıyız çokkk. 212 6 Yanıtla
  • Murat Sert:
    bunlarin hepsi ayni.gevur ayni gevur. 147 5 Yanıtla
  • oktay sayar:
    İsrail'in elinde Trump un ,gençlikten kalan videoları var ,adam sapık ,tasması ellerinde ,mecburen dedikleri olacak 138 2 Yanıtla
  • Osman A:
    Ulan g.t bçzde F35lerin parasını ödedik,üstelik yapımında da vardık,be totoş bizim niye uçaklarımızı verdirmediniz. 75 6 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    Yasasin osmanli torunu TRAMP 26 49 Yanıtla
  • Osman Koca:
    uzaylı felan filan bişe yokmu gelse artık 66 3 Yanıtla
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SON DAKİKA: Biden durdu, Trump izin verdi! Gelir gelmez İsrail'e sevkiyat yaptı - Son Dakika
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