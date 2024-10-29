Biden Erken Oy Kullandı

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ABD Başkanı Joe Biden, başkanlık seçimleri için erken oy kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden, 5 Kasım başkanlık seçimleri için memleketi Delaware'de erken oy kullandı. Erken oy kullanma işlemi için seçim merkezine giden Biden, sıraya girerek, seçmenlerle sohbet etti.

Oy kullandıktan sonra gazetecilere açıklama yapan Biden, Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın hafta sonu yaptığı konuşmalara göndermede bulunarak, bu açıklamaların 'çok utanç verici' olduğunu ifade etti.