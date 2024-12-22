Biden, Federal Hükümetin Kapanmasını Önleyen Bütçe Tasarısını İmzaladı

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ABD Başkanı Joe Biden, federal hükümetin kapanmasını önleyecek geçici bütçe tasarısını imzaladı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden, federal hükümete 14 Mart'a kadar finansman sağlanmasını öngören geçici bütçe tasarısını imzalayarak yasalaştırdı. Cumhuriyetçiler ile Demokratlar arasında büyük tartışmalara neden olan ve hükümetin kapanmasına saatler kala Temsilciler Meclisi ile Senato'da kabul edilen tasarının imzalanmasıyla ABD'de olası bütçe krizi son gün önlendi.