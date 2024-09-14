Biden ile Starmer'dan Füzeler Üzerine Karar Yok

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(ANKARA) - İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile ABD Başkanı Joe Biden'ın Beyaz Saray'daki görüşmesinden Ukrayna'nın Rusya içindeki hedefleri vurmak için uzun menzilli füzeler kullanmasına izin verilmesi konusunda karar çıkmadı.

ABD Başkanı Biden, dün İngiltere Başbakanı Starmer ile Ukrayna'nın Rusya'ya karşı uzun menzilli Batı silahlarını kullanma talebini görüştü. Görüşmelerin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Starmer, Ukrayna'nın Rusya'da kullanmak için izin istediği uzun menzilli füzeler hakkında herhangi bir karara ilişkin sinyal vermedi. Biden'ı Ukrayna'nın Rusya'ya uzun menzilli Storm Shadow füzelerini ateşlemesine izin vermeye ikna edip etmediği sorulduğunda Starmer, "Ukrayna, Orta Doğu ve Hint-Pasifik de dahil olmak üzere bir dizi cephede uzun ve verimli bir görüşme" yaptıklarını belirtti.

Kirby: Yaklaşımımızda bir değişiklik yok

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Sözcüsü John Kirby ise iki liderin görüşmesinden önce düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin, Ukrayna ordusunun Rusya topraklarına yönelik saldırılarda Amerikan silahları kullanmasına ilişkin kısıtlamalar konusundaki tutumunun değişmediğini kaydetti. Kirby, "Bu konudaki yaklaşımımızda herhangi bir değişiklik yok. Bugün bu yönde bir değişiklik olacağını beklemiyorum" ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Putin ise Batılı ülkeleri Ukrayna'nın Rusya'ya uzun menzilli füzeler fırlatmasına izin vermemeleri konusunda uyarmıştı. Putin bunun, "Rusya ile doğrudan savaş anlamına" geleceğini söylemişti.