ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'nın Rusya topraklarına yönelik bir saldırıda uzun menzilli taktik füze sistemlerini (ATACMS) kullanmasına ilk kez onay verdi.
Biden yönetimi, Ukrayna'ya temin ettiği uzun menzilli taktik füze sistemlerinin (ATACMS) sınırlı şekilde Rusya topraklarındaki birliklere karşı kullanılmasına onay verdi. Kararın, Rusya'nın Kursk Bölgesi'nde Kuzey Koreli askerlerin varlığının Ukrayna ordusunun savunmasını güçlendirme zorunluluğuna neden olduğu iddiasıyla ilgili olduğu belirtildi.
Son Dakika › Dünya › Biden, Ukrayna'ya ATACMS Kullanımını Onayladı - Son Dakika
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