Bilim dünyasında çığır açacak keşif: Ölümü yenme ihtimali var! - Son Dakika
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Bilim dünyasında çığır açacak keşif: Ölümü yenme ihtimali var!

12.05.2022 09:00
Bilim dünyasında çığır açacak keşif: Ölümü yenme ihtimali var!

ABD'nin Utah Üniversitesi'nin bilim insanlarının yaptığı bir araştırmayla bir donörden alınan gözün ölmesi engellendi, bilim insanları gözü hayatta tutmayı başardı. Uzmanlar, "Retinadaki hücreler canlı bir gözde olduğu gibi farklı ışık seviyelerine uyum sağlayarak yanıt verdi" diyerek, teoride ölümü yenmenin mümkün olduğunu iddia etti.

ABD'nin Utah Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma uluslararası kamuoyunda gündem yarattı. Nature dergisinde yayınlanan bir araştırma gerçekleştiren bilim insanları, ölmüş birinden alınan gözün yaşama döndürülebileceğini tespit etti. Bilim insanları retinadaki hücrelerin ölümden 5 saat sonra bile ışıklara tepki verdiğini ve iletişim halinde olduğunu ortaya çıkardı.

MÜDAHALE BEYNE YAPILIRSA...

Bilim insanları, ölmüş bir donörden alınan gözün canlı bir göz gibi işlevini yerine getirdiğine dikkat çekerken, bu müdahalenin beyne yapılması durumunda yaşamını yitirenlerin hayata döndürülebileceğini aktardı.

MERKEZİ SİNİR SİSTEMİ DE İYİLEŞEBİLİR Mİ?

Bilim insanları, retinadaki fotosensitif hücrelerin ölümden 5 saat sonra bile birbirleriyle iletişime geçtiğini ve ışıklara tepki verdiğini açıklarken, "Retinadaki bu nöronlar merkezi sinir sisteminin bir uzantısı ve bu sinir sisteminde beyin ve omurilik de bulunuyor. Dolayısıyla diğer merkezi sinir sistemi hücreleri de iyileştirilebilir" ifadesini kullandı.

Bilim insanları özel bir teknoloji geliştirerek, gözün donörden alınmasından hemen sonra oksijen ve diğer besleyici maddeleri göze iletti. Utah Üniversitesi'nde araştırmayı yürüten Dr. Fatima Abbas, "İnsan gözündeki fotoreseptör hücreleri uyandırmayı başardık. Bu hücreler merkezi görme sisteminde retinanın bir parçası ve insanların keskin görme ve renkleri ayırt etmesinde işe yarıyor" dedi.

2019'DAKİ ARAŞTIRMAYI İLERİ TAŞIDILAR

Bilim insanları, "Bu araştırma ile birlikte beyin ölümü gerçekleşse bile bunun gerçekten geri döndürülebilir olup olmadığı tartışmalarını da ateşledi" ifadesini kullandı. Utah Üniversitesi'nde araştırmayı yürüten Dr. Frans Vinberg, "Biz retina hücrelerinin canlı bir gözmüş gibi birbirleriyle iletişim kurmasını sağladık. Daha önce gözde bu başarılmamıştı ve bu seviyede olmamıştı" dedi. Daha önce benzer bir araştırma Yale Üniversitesi'nde yapılmıştı. 2019 yılında yapılan araştırmada, bilim insanları öldürülen 32 domuzun beynini tekrar çalıştırmayı başarmıştı.

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Son Dakika Dünya Bilim dünyasında çığır açacak keşif: Ölümü yenme ihtimali var! - Son Dakika


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