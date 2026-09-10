Bilim insanları burun-beyin sinir devresini keşfetti, yavaş nefes kaygıyı azaltıyor - Son Dakika
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Bilim insanları burun-beyin sinir devresini keşfetti, yavaş nefes kaygıyı azaltıyor

Bilim insanları burun-beyin sinir devresini keşfetti, yavaş nefes kaygıyı azaltıyor
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ABD'de yürütülen nörobilim araştırmasında, burundan alınan nefesin kaygıyı yatıştırdığını gösteren doğrudan bir burun-beyin sinir devresi keşfedildi. Fare deneylerine dayanan bulgular, hızlı ve yüzeysel nefesin kaygıyı artırdığını, yavaş ve derin nefesin ise sakinleşme sağladığını ortaya koydu; uzmanlar insan testlerinin gerektiğini vurguladı.

BİLİM insanları, burundan alınan düzenli ve yavaş nefesin kaygıyı azalttığını ortaya koyan doğrudan bir burun-beyin sinir devresi tespit etti.

ABD'de yürütülen yeni bir nörobilim araştırmasında, burundan nefes alıp vermenin kaygıyı yatıştırdığını gösteren 'burun-beyin' sinir devresi keşfedildi. Yapılan fare deneylerinde, burun boşluğundaki koku alma duyusu nöronlarının sadece kokuları değil, içeri giren hava akımını da algıladığı saptandı. Elde edilen verilere göre, burundan çekilen havanın sıklığı, koku soğancığı üzerinden beynin duygu ve stres merkezi olan amigdala bölgesine doğrudan sinyaller gönderiyor.

'HIZLI NEFES KAYGIYI ARTIRIYOR, YAVAŞ NEFES DİNDİRİYOR'

Söz konusu sinir yolunun çift yönlü çalıştığına dikkat çekilen araştırmada, burundan alınan nefesin sıklığı ve hızının kaygı seviyesini doğrudan belirlediği belirtildi. Burundan hızlı ve yüzeysel nefes almanın kaygı benzeri davranışları tetiklediği, yavaş ve derin nefes almanın ise sinir iletimini dengeleyerek sakinleşme sağladığı gözlemlendi.

Bulguların henüz hayvan modellerine dayandığını ve insan testleriyle desteklenmesi gerektiğini vurgulayan uzmanlar, ağız yerine burundan yarı yarıya daha yavaş nefes almanın kaygıyı kontrol altına almada doğal ve etkili bir tedavi sunabileceğini aktardı.

Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Bilim, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Bilim insanları burun-beyin sinir devresini keşfetti, yavaş nefes kaygıyı azaltıyor - Son Dakika

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