Bilim insanları vatandaşları klozetlerle ilgili uyardı! Virüsler diş fırçasına geçebilir

İnsan sağlığı açısından en dikkat edilmesi gereken yerlerin başında tuvaletler geliyor. Yeteri kadar temiz olmadıkları durumlarda birçok hastalığa neden olan tuvaletlerin düzenli şekilde temizlenmesi öneriliyor.

KLOZETTEKİ SİNSİ TEHLİKE

Bilim insanları, neredeyse kimsenin aklına gelmeyecek sinsi bir tehlikeye dikkat çekti. Lavaboya girildikten sonra klozet kapağının kapatılmasının önemine değinen bilim insanları, aksi takdirde klozetten çok sayıda partikülün sıçrayacağını söyledi.

DİŞ FIRÇASINDAN AĞZA GEÇİYOR

Uzmanlar, açık klozetten fırlayan partiküllerin önce diş fırçasına daha sonra da bu yolla insanların ağzına geçeceğini savunuyor. Bu nedenle hastalık yapabilecek virüslere karşı dikkatli olunması uyarısında bulunuluyor.