Bingöl\'de Sinvar İçin Gıyabi Cenaze

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İSRAİL'in Gazze'ye düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden Hamas lideri Yahya Sinvar için Bingöl'de gıyabi cenaze namazı kılındı, taziye çadırı kuruldu.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden Hamas lideri Yahya Sinvar için Bingöl Gazze Sivil İnisiyatifi öncülüğünde belediye binası önünde gıyabi cenaze namazı kılınarak taziye çadırı kuruldu. Gazzeli Muhammed Hamdia ve Nihad Abunnaser, çadırda gelen misafirlerle bir araya gelerek başsağlığı dileklerini kabul etti. Katılımcılar, Sinvar'ın yaşamı ve mücadelesi üzerine düşüncelerini paylaştı. Program, edilen duaların ardından sona erdi.

Haber-Kamera: Aziz ÖNAL/BİNGÖL,