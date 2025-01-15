Binlerce kişiye yeşil pasaport verilecek - Son Dakika
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Dünya

Binlerce kişiye yeşil pasaport verilecek

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ihracat finansman maliyetlerinde indirim için çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Bolat, 2025 yılında 8 bin 500 ihracatçıya yeşil pasaport vermeyi planladıklarını duyurdu.

15.01.2025 12:32  Güncelleme: 12:54
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul'da "İhracatta 2025 Yılı Eylem Planı Bilgilendirme Toplantısı"nda konuştu. Bakan "Bu yıl 8500 ihracatçımıza yeşil pasaport vermeyi hedefliyoruz" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ihracat finansman maliyetlerinin önümüzdeki aylarda düşeceğini açıkladı. 2025 Yılı İhracat Eylem Planı'nı açıklayan Bolat, "Finansman maliyetinde yeni bir indirim gerçekleşmesi için çalışıyoruz." dedi. Bu yıl 77 eylemde somut adımlar atacaklarını belirten Bolat, destek bütçesini yaklaşık 33 milyar liraya yükseltmeyi hedeflediklerini açıkladı. Bu yıl toplamda 27 bin 700 mal ve hizmet ihracatçısının desteklenmesi planlanıyor.

YENİ YILDA İHRACATTA DESTEK ARTACAK

Bakan Bolat, ihracat finansmanına dair de açıklamalarda bulundu. Buna göre 2025 yılında Türk Eximbank'ın 50 milyar dolar, Türk Ticaret Bankası'nın 200 milyar lira finansman desteği sağlaması planlanıyor. İhracatı Geliştirme A.Ş'nin (İGE) yeni kefalet destek paketleriyle toplamda 70 milyar liralık bir kapasite artışı, yıl sonunda kümülatif olarak 160 milyar liralık kredi kefalet desteği sunulması da öngörülüyor. Bolat, ihracat finansman maliyetlerinde yeni bir indirim müjdesi geleceğini belirtti.

8 BİN 500 İHRACATÇIYA YEŞİL PASAPORT VERİLECEK

Bolat, ihracatçıların vize sorununa ilişkin bilgi verdi. 2024 yılında 8 bin 562 ihracatçıya yeşil pasaport verildiğini belirten Bolat, toplamda 27 bin 192 yeşil pasaport sayısına ulaşıldığını söyledi. Bolat, 2025 yılında da 8 bin 500 ihracatçıya yeşil pasaport verilmesini planladıklarını söyledi.

Binlerce kişiye yeşil pasaport verilecek

Ekonomi Türkiye, Ticaret Bakanı, Ömer Bolat, İhracat, Ekonomi, Seyahat, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Dünya Binlerce kişiye yeşil pasaport verilecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • caps lock:
    İhracatçılara mı yandaşlaramı veriliyor :) 87 7 Yanıtla
  • Dracarys null:
    İyiden iyiye amacından saptırıldı. Kaç yıllık emekle kazandığım hak ayağa düştü.. 74 4 Yanıtla
  • Adem GS:
    yakında AB şutlar bizi bu pasaport yüzünden.. gelen giden yesil pasaport diyip vize vize uygular yakında AB... 72 4 Yanıtla
  • Emre Yalman:
    verin verin zaten bir değeri kalmadı artık 71 4 Yanıtla
    Oktay Şimşek:
    aynen yesilpasaport devri bitiyor mutlaka 7 Euro yatırılıp basvuru tapılacak basvurusu onaylanmayan kullanamayacak 0 0
  • bayser banaz:
    yeşil pasaportada vize getiriyorlar, siz bol bol dağıtın 46 1 Yanıtla
  • DİPLOMALI BEKÇİ:
    İdari hizmetler sınıfındaki memurlarına versin önce yeşil pasaportu. 28 7 Yanıtla
  • Cetin Kaplan:
    KAPTAN LARA YEŞİL PASAPORT VERİN YEMEĞİNİZİ ONLAR TAŞIYOR GEMİDE 12 18 Yanıtla
  • ferhat eser:
    capslock 500 bin dolar yurt dışına ihracat yaparsan sende yeşil pasaport alabilirsin 6 17 Yanıtla
    Güven Yaşar:
    herdeye atlayan gtoglu 0 0
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