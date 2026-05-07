Birleşik Krallık'ta Yerel Seçimler Yapılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
BBC

Birleşik Krallık'ta Yerel Seçimler Yapılıyor

07.05.2026 13:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere, İskoçya ve Galler'de yerel yönetim seçimleri için halk sandık başında. Sonuçlar gece yarısı bekleniyor.

Birleşik Krallık'ı oluşturan ülkelerden İngiltere, İskoçya ve Galler'de bugün birçok yerel yönetimin belirleneceği seçimler için halk sandık başında.

İngiltere'de 136 belediyede (Council) meclis üyelikleri ve altı belediye başkanlığı (Mayoralty) doğrudan bugünkü oylarla seçilecek.

Londra'nın Croydon, Hackney, Lewisham, Newham, Tower Hamlets ve Watford belediyelerinde başkanlık seçimleri yapılıyor.

Bugünkü seçimlerle Birleşik Krallık parlamentosu olan Westminster'daki sandalye sayısı değişmeyecek. Bu bir genel seçim değil.

Ancak İskoçya ve Galler'deki seçmen kendi ülkelerini yöneten ulusal parlamentoların temsilcileri için de oy kullanacak.

İskoç parlamentosu Holyrood'un 129 sandalyesi bugünkü seçimlerle belirlenecek.

Galler parlamentosu Senedd'in 96 üyesi de bugünkü oylamayla belli olacak.

Yani İngiltere, Galler ve İskoçya, birkaç kademeli ve genellikle yerel yönetim faaliyetlerini kapsayan bir siyasi yarışa sahne olacak. Birliğin diğer ülkesi Kuzey İrlanda'da ise seçimler gelecek yıl yapılacak.

Sandıklarda oy kullanma işlemleri yerel saatle 07:00'de başladı, 22:00'de sona erecek. İlk sonuçların da gece yarısına doğru gelmesi bekleniyor.

İngiltere'de belediye meclis üyeleri dar bölge çoğunluk sistemine göre seçiliyor. Her seçim bölgesinde en çok oyu alan aday ya da adaylar seçimi kazanıyor ve meclis üyesi oluyor.

En fazla sandalyeyi kazanan siyasi parti, belediye meclisinin kontrolünü elde ediyor.

Belediye meclisleri; yaşlılara ve engellilere bakım, çöp toplama ve geri dönüşüm, konut, eğitim ve yol bakımı dahil olmak üzere yerel hizmetlerden sorumlu.

Seçmenler oy kullanmak için öncelikle sisteme kaydolmak zorunda. Bunun için belirlenen son tarih geçti.

Kayıtlı seçmenlerin İskoçya ve Galler seçimlerinde oy kullanmak için kimlik göstermeleri gerekmiyor. Ancak İngiltere'deki seçimlerde tüm seçmenlerin fotoğraflı kimliklerini göstermeleri gerekiyor.

Bu kimlikler arasında, pasaport, ehliyet, 60 yaş üstü için toplu taşıma kartı gibi kimlik türleri var.

Posta yoluyla oy kullanmayı seçenler ancak oy pusulalarını henüz gönderemeyenler, bugünkü sandıklara giderek oylarını kullanabiliyor.

Kaynak: BBC

Yerel Yönetim, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Birleşik Krallık'ta Yerel Seçimler Yapılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC
Sergen Yalçın’ın yorumcuyken Konyaspor için söyledikleri yeniden gündemde Sergen Yalçın'ın yorumcuyken Konyaspor için söyledikleri yeniden gündemde
CHP Grup Başkanvekili Murat Emir: Mutlak butlan Türkiye’de çok partili siyasi rejimi bitirir CHP Grup Başkanvekili Murat Emir: Mutlak butlan Türkiye'de çok partili siyasi rejimi bitirir
Abdullah Avcı’dan net mesaj: Beni mutlu edebilecek bir göreve hazırım Abdullah Avcı'dan net mesaj: Beni mutlu edebilecek bir göreve hazırım
Kendinden 2 kat büyük rakibine kafa tuttu Kendinden 2 kat büyük rakibine kafa tuttu
Ali Koç, Fenerbahçe başkan adaylığı için kararını verdi Ali Koç, Fenerbahçe başkan adaylığı için kararını verdi
Sahneye iç çamaşırı giymeden çıkan Defne Samyeli’ye sürpriz destek Sahneye iç çamaşırı giymeden çıkan Defne Samyeli'ye sürpriz destek

13:20
Ertan Torunoğulları, Marmaray’da görüntülendi
Ertan Torunoğulları, Marmaray’da görüntülendi
13:14
Bütün dünya konuşacak Galatasaray’dan yeni sezonun ilk bombası
Bütün dünya konuşacak! Galatasaray'dan yeni sezonun ilk bombası
13:14
Özgür Özel’den SAHA 2026’ya ziyaret: Etkilenmediğim yok, hepsi harika
Özgür Özel'den SAHA 2026'ya ziyaret: Etkilenmediğim yok, hepsi harika
13:10
Yemen’de pes dedirten görüntü Araçların arasında su değil tabanca satılıyor
Yemen'de pes dedirten görüntü! Araçların arasında su değil tabanca satılıyor
12:22
Uluslararası Ulaştırma Forumu’nun 2027 dönem başkanı Türkiye oldu
Uluslararası Ulaştırma Forumu'nun 2027 dönem başkanı Türkiye oldu
12:01
İşte ODTÜ bahar şenliğindeki olayların başlama anı
İşte ODTÜ bahar şenliğindeki olayların başlama anı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2026 13:30:32. #7.13#
SON DAKİKA: Birleşik Krallık'ta Yerel Seçimler Yapılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.