Brezilya'da öğrencileriyle TikTok'a video çeken öğretmenin işine son verildi

Brezilya'da TikTok'ta 10 milyonun, Instagram'da da 1.2 milyonun üzerinde takipçisi olan biyoloji öğretmeni Cibelly Ferreira, derslerdeki 'uygunsuz' hareketleri nedeniyle görevinden uzaklaştırıldı.

"ÖĞRENCİLERİN İLGİSİ ARTTI"

Öğrencileriyle birlikte TikTok'a dans içerikli videolar çeken Ferreira, kendisini, "Bir öğrencim dans birlikte dans etmek için çağırdı. Öğrenciler de oldukça keyif aldı" diye savundu. Öğrencileriyle birlikte çektiği dans videolarının ardından derse ilginin arttığını söyleyen Ferreira, öğrencilerin derse kendilerini daha çok verdiğini iddia etti.

"SOSYAL MEDYA İÇERİKLERİMDEN DAHA ÇOK KAZANIYORUM"

Öğretmenlikten men edilen Ferreira'nın ayrıca cinsel içerikli yayınlar yapılan sitelerde videolarının da olduğu öğrenildi.

Latin basınından Milenio'ya konuşan Ferreira, "Yetişkin bir kadın olarak ek gelire ihtiyacım vardı. Annem de bu tercihimi oldukça olgunlukla karşıladı. Her kadın bedeniyle barışık olmalı. Okulda çalışmak güvenli bir alan ancak sosyal medya içeriklerimden daha çok para kazanıyorum" ifadelerini kullandı.