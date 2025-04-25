BM\'den Lübnan Ordu\'suna 17 Milyon Avro Destek

BM Eğitim ve Araştırma Enstitüsü'nün, Lübnan'ın güneyde görevlendirdiği ordu birliklerinin eğitim ve teçhizatı için 17 milyon avroluk destek sağlayacağı bildirildi.

Lübnan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Joseph Avn, başkent Beyrut'un doğusundaki Baabda Sarayı'nda Birleşmiş Milletler (BM) Eğitim ve Araştırma Enstitüsü'nün (UNITAR) Barış Bölümü Müdürü Evariste Karambizi ile görüştü. Karambizi, UNITAR'ın Lübnan ordusuna 17 milyon avro destek sağlayacağını, söz konusu desteğin ülkenin güneyinde görevlendirilecek 4 bin 500 askerin eğitim ve teçhizatında kullanılabileceğini ifade etti.