Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic büyük savaşın yaklaştığını açıkladı: Dünya bir iki ay içinde daha önce görülmemiş bir çatışmaya girebilir - Son Dakika
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Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic büyük savaşın yaklaştığını açıkladı: Dünya bir iki ay içinde daha önce görülmemiş bir çatışmaya girebilir

21.09.2022 10:33

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için ABD'de bulunan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, 3. Dünya Savaşı'nı ima eden açıklamalarda bulundu. Bir veya iki ay sonra dünyanın 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana görülmemiş büyüklükte bir çatışmaya girebileceğini belirten Vucic, Rusya ve Çin'in Batı ile ilişkilerinde daha çok problemle karşılaşacağını beklediğini de ifade etti.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde 210 gün geride kalırken, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'ten korkutan bir çıkış geldi. Vucic, yaptığı açıklamada, bir veya iki ay içinde dünyanın İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana görülmemiş büyüklükte bir çatışmaya girebileceğini söyledi.

"DÜNYA SAVAŞI'NDAN BERİ ŞAHİT OLMADIĞIMIZ BİR ŞEY"

Sırbistan Radyo Televizyonu'na verdiği röportajda Vucic, Ukrayna'daki ihtilafın "büyük bir savaşa yaklaşıyor" olabileceğini söyledi. Sırp Cumhurbaşkanı, "Özel bir askeri operasyon aşamasından büyük bir savaşa yaklaştığımızı varsayıyorum ve şimdi soru, sınırlar nerede ve bir süre sonra, belki bir veya iki ay içinde büyük bir dünya çatışmasına girip giremeyeceğimiz. Dünya Savaşı'ndan beri şahit olmadığımız bir şey" dedi.

"DAHA KARMAŞIK HALE GELMESİNİ BEKLİYORUM"

BM Genel Kurulu için New York'ta bulunan Vucic, Rusya ve Çin'in Batı ile ilişkilerinde daha fazla sorunla karşılaşmayı beklediğini de söyledi. Vucic, "Önümüzdeki dönemde göreceğimiz her şeyin Batı ile Rusya ve Batı ile Çin arasındaki ilişkileri daha da karmaşık hale getirmesini bekliyorum" dedi.

"ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE ÖNEMLİ KARARLAR PAYLAŞACAĞIM"

Vucic, ülkesi için önümüzdeki 7 ila 10 gün içerisinde önemli kararlar alacağını ve bu kararları gelecek hafta vatandaşları ile paylaşacağını ifade etti. New York'taki ikili temasları kapsamında önemli görüşmeler yaptığına dikkati çeken Vucic, bir ülkenin daha Kosova'nın bağımsızlığını tanımasını geri çekmeye karar verdiğini söylerken bu ülkeyle ilgili bir bilgi vermedi.

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Sırbistan, Ukrayna, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic büyük savaşın yaklaştığını açıkladı: Dünya bir iki ay içinde daha önce görülmemiş bir çatışmaya girebilir - Son Dakika


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