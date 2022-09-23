BM Genel Kurulu'nda konuşan Lavrov'dan Zelenski'ye zehir zemberek sözler: Elbette or...pu çocuğu ama bizim or...pu çocuğumuz

Bu sene, BM Genel Kurulu'na şubat ayından beri devam eden Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle Putin kendisi katılamayınca Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'ı gönderdi. BM Genel Kurulu'nda ülkesini temsilen konuşan Lavrov, Rus ordusunun sadece Kiev'in silahlı güçleriyle değil aynı zamanda Batı'nın askeri makinesiyle de karşı karşıya olduğunu belirtti. Lavrov, ayrıca Zelenski için çok ağır sözler sarf etti.

''OR...PU ÇOCUĞU, AMA BİZİM OR...PU ÇOCUĞUMUZ''

Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, konuşmasında, Batı'nın Volodimir Zelenskiy'e yönelik politikasını "Elbette or...pu çocuğu, ama bizim or...pu çocuğumuz" ilkesine göre inşa ettiğini söyledi. Bu sözü ABD'nin 32. Başkanı Franklin D. Roosevelt, Latin Amerika "diktatörlerinden" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Lavrov açıklamalarının devamında şu sözlere yer verdi:

"Amaçları, kayıplara ve yıkıma rağmen Rusya'yı tüketmek ve zayıflatmak için çatışmaları mümkün olduğunca uzatmak. Böyle bir çizgi, Batılı ülkelerin Ukrayna ihtilafına doğrudan müdahil olması anlamına geliyor ve onları da buna taraf yapıyor. Kolektif Batı tarafından bu çatışmanın kasıtlı olarak körüklenmesi de cezasız kalıyor"