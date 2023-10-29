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BM Genel Sekreteri Gazze'deki saldırılar için ateşkes çağrısı yaptı - Son Dakika

BM Genel Sekreteri Gazze'deki saldırılar için ateşkes çağrısı yaptı

Son Güncelleme: 29.10.2023 10:32

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında duraksama beklediğini ancak saldırıların daha arttığını söyledi. Guterres, ateşkes çağrısını yineleyerek, rehinelerin serbest bırakılması ve insani yardımların ulaştırılması gerektiğini vurguladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında duraksama beklediğini ancak saldırıların daha arttığını söyledi. Guterres, bu durumun tersine çevrilmesi gerektiğini vurgulayarak, ateşkes çağrısını yineledi.

BM Genel Sekreteri Guterres, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " Orta Doğu'da en azından insani yardımlar için duraklamaya ihtiyaç duyulduğuna dair artan fikir birliği beni cesaretlendirmişti. Ne yazık ki, bunun yerine insani çabaları baltalayan, eşi benzeri görülmemiş bir bombardıman artışı beni şaşırttı. Bu durum tersine çevrilmelidir. Rehinelerin koşulsuz olarak serbest bırakılması ve gözlerimizin önünde insani bir felaketin yaşandığı Gazze'deki insanların ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde yardım ulaştırılması ile birlikte acil insani ateşkes çağrımı yineliyorum" dedi.

Kaynak: DHA

Birleşmiş Milletler, İsrail, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya BM Genel Sekreteri Gazze'deki saldırılar için ateşkes çağrısı yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: BM Genel Sekreteri Gazze'deki saldırılar için ateşkes çağrısı yaptı - Son Dakika
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