BM Genel Sekreteri Guterres\'ten Gazze\'de Ateşkes Açıklaması

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BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze'de ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesi ve rehine takasının ilk aşamasının gerçekleştirilmesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'de ateşkesin uygulamaya konulmasını ve rehinelerin serbest bırakılmasını memnuniyetle karşıladığını belirtti. Guterres, "Bu ateşkesin yardımların ulaştırılmasında önemli güvenlik ve siyasi engelleri ortadan kaldırması zorunludur" ifadelerini kullandı.